В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства
Шалленберг: ЕС не должен отдавать предпочтение Украине в вопросе членства
© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У Украины не должно быть преимуществ перед Боснией и Герцеговиной в вопросе членства в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Financial Times.
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"Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяце", — сказал дипломат.
Если Еврокомиссия будет смотреть на Западные Балканы "под увеличительным стеклом, а на Украину — в розовых очках", это повлечет "геостратегическую катастрофу", подчеркнул глава австрийского МИД.
Как пишет Financial Times, Шалленберг призвал закрепить как Украину, так и Боснию и Герцеговину на орбите ЕС, чтобы "противостоять влиянию России".
"Давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет. <...> Как сказал Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?" — добавил Шалленберг.
Он подчеркнул, что ожидаются "очень жаркие дебаты", поэтому необходимо послать одинаковые сигналы в обоих направлениях.
Как пишет издание, Шалленберг активно выступает за постепенное расширение ЕС. По его мнению, Брюссель должен сменить подход, иначе Украина может никогда не стать частью Евросоюза.
Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления зависят от реформ. Лидеры стран ЕС должны принять решение о начале переговоров на саммите 14-15 декабря. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.