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В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства - РИА Новости, 23.11.2023
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08:59 23.11.2023 (обновлено: 10:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/es-1911232162.html
В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства
В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства - РИА Новости, 23.11.2023
В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства
У Украины не должно быть преимуществ перед Боснией и Герцеговиной в вопросе членства в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:59
2023-11-23T10:26
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У Украины не должно быть преимуществ перед Боснией и Герцеговиной в вопросе членства в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Financial Times.&quot;Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяце&quot;, — сказал дипломат.Если Еврокомиссия будет смотреть на Западные Балканы "под увеличительным стеклом, а на Украину — в розовых очках", это повлечет "геостратегическую катастрофу", подчеркнул глава австрийского МИД.Как пишет Financial Times, Шалленберг призвал закрепить как Украину, так и Боснию и Герцеговину на орбите ЕС, чтобы "противостоять влиянию России".Отвечая на вопрос, заблокирует ли Австрия переговоры с Киевом, если аналогичные не начнутся с Сараево, министр сказал, что дискуссии "идут в правильном направлении"."Давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет. &lt;...&gt; Как сказал Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?" — добавил Шалленберг.Он подчеркнул, что ожидаются "очень жаркие дебаты", поэтому необходимо послать одинаковые сигналы в обоих направлениях.Как пишет издание, Шалленберг активно выступает за постепенное расширение ЕС. По его мнению, Брюссель должен сменить подход, иначе Украина может никогда не стать частью Евросоюза.Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления зависят от реформ. Лидеры стран ЕС должны принять решение о начале переговоров на саммите 14-15 декабря. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231123/ek-1911223054.html
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в мире, киев, украина, босния, евросоюз, австрия, эди рама
В мире, Киев, Украина, Босния, Евросоюз, Австрия, Эди Рама
В Австрии призвали ЕС не давать Украине преимуществ в вопросе членства

Шалленберг: ЕС не должен отдавать предпочтение Украине в вопросе членства

© AP Photo / Lisa LeutnerМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У Украины не должно быть преимуществ перед Боснией и Герцеговиной в вопросе членства в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Financial Times.
«

"Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяце", — сказал дипломат.

Если Еврокомиссия будет смотреть на Западные Балканы "под увеличительным стеклом, а на Украину — в розовых очках", это повлечет "геостратегическую катастрофу", подчеркнул глава австрийского МИД.
Как пишет Financial Times, Шалленберг призвал закрепить как Украину, так и Боснию и Герцеговину на орбите ЕС, чтобы "противостоять влиянию России".
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Отвечая на вопрос, заблокирует ли Австрия переговоры с Киевом, если аналогичные не начнутся с Сараево, министр сказал, что дискуссии "идут в правильном направлении".
"Давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет. <...> Как сказал Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?" — добавил Шалленберг.
Он подчеркнул, что ожидаются "очень жаркие дебаты", поэтому необходимо послать одинаковые сигналы в обоих направлениях.
Как пишет издание, Шалленберг активно выступает за постепенное расширение ЕС. По его мнению, Брюссель должен сменить подход, иначе Украина может никогда не стать частью Евросоюза.
Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления зависят от реформ. Лидеры стран ЕС должны принять решение о начале переговоров на саммите 14-15 декабря. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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