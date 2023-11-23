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Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай - РИА Новости, 23.11.2023
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07:36 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html
Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай
Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай - РИА Новости, 23.11.2023
Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай
Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах, - построением суверенных государств, а таких стран сегодня осталось немного, заявил спикер РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:36
2023-11-23T07:36
в мире
китай
россия
вячеслав володин
си цзиньпин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
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НАНКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах, - построением суверенных государств, а таких стран сегодня осталось немного, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык. "Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств", - сказал Володин, отвечая на вопрос одного из студентов о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР. Он указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату. "Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - продолжил спикер ГД. Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие - и размывается история, культура претерпевает изменения". "Возможно, что идет потеря и языка. Как итог -- страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - резюмировал Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.
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в мире, китай, россия, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай

Володин: Россию и Китай объединяет задача построения суверенных государств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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НАНКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах, - построением суверенных государств, а таких стран сегодня осталось немного, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.
«
"Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств", - сказал Володин, отвечая на вопрос одного из студентов о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР.
Он указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату.
"Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - продолжил спикер ГД.
Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие - и размывается история, культура претерпевает изменения". "Возможно, что идет потеря и языка. Как итог -- страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - резюмировал Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.
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Си Цзиньпин выразил надежду на вклад цифровой торговли в общее развитие
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В миреКитайРоссияВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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