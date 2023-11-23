https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html

Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай

Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай - РИА Новости, 23.11.2023

Володин рассказал, что объединяет Россию и Китай

Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах, - построением суверенных государств, а таких стран сегодня осталось немного, заявил спикер РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:36

2023-11-23T07:36

2023-11-23T07:36

в мире

китай

россия

вячеслав володин

си цзиньпин

госдума рф

всекитайское собрание народных представителей

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НАНКИН, 23 ноя – РИА Новости. Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах, - построением суверенных государств, а таких стран сегодня осталось немного, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык. "Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств", - сказал Володин, отвечая на вопрос одного из студентов о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР. Он указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату. "Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - продолжил спикер ГД. Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие - и размывается история, культура претерпевает изменения". "Возможно, что идет потеря и языка. Как итог -- страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - резюмировал Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.

https://ria.ru/20231123/razvitie-1911224219.html

китай

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в мире, китай, россия, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей