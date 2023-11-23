https://ria.ru/20231123/deripaska-1911317329.html

Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска

Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска - РИА Новости, 23.11.2023

Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска

Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть как удар попы об лед, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

2023-11-23T15:05

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

олег дерипаска

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть как удар попы об лед, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. "Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), — цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед", — утверждает он.Во избежание этого следует провести серьезные экономические изменения, допустил он.При этом, по данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета сократился лишь до 0,7 процента ВВП. Сообщается, что существенно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7 процента — до 15,86 триллиона рублей. Как отметили в ведомстве, в целом в этом году госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом.Накануне Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.Согласно документу, доходы утверждены в объеме: 35,065 триллиона рублей на 2024 год; 33,352 триллиона на 2025-й; 34,051 триллиона на 2026-й. Расходы: 36,66 триллиона рублей; 34,382 триллиона; 35,587 триллиона соответственно.Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет сверстан с дефицитом, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025 году — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

https://ria.ru/20231119/peskov-1910382996.html

https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899153850.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), олег дерипаска, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф