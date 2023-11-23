https://ria.ru/20231123/deripaska-1911317329.html
Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска
Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска - РИА Новости, 23.11.2023
Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска
Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть как удар попы об лед, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:20
2023-11-23T13:20
2023-11-23T15:05
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
олег дерипаска
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть как удар попы об лед, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. "Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), — цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед", — утверждает он.Во избежание этого следует провести серьезные экономические изменения, допустил он.При этом, по данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета сократился лишь до 0,7 процента ВВП. Сообщается, что существенно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7 процента — до 15,86 триллиона рублей. Как отметили в ведомстве, в целом в этом году госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом.Накануне Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.Согласно документу, доходы утверждены в объеме: 35,065 триллиона рублей на 2024 год; 33,352 триллиона на 2025-й; 34,051 триллиона на 2026-й. Расходы: 36,66 триллиона рублей; 34,382 триллиона; 35,587 триллиона соответственно.Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет сверстан с дефицитом, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025 году — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
https://ria.ru/20231119/peskov-1910382996.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), олег дерипаска, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Олег Дерипаска, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Ситуация с бюджетом будет похожа на "удар попы об лед", допустил Дерипаска
Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета РФ в 2024-м с ударом попы об лед
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть как удар попы об лед, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), — цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед", — утверждает он.
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Во избежание этого следует провести серьезные экономические изменения, допустил он.
При этом, по данным Минфина,
с января по октябрь дефицит федерального бюджета сократился лишь до 0,7 процента ВВП. Сообщается, что существенно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7 процента — до 15,86 триллиона рублей. Как отметили в ведомстве, в целом в этом году госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом.
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Накануне Совет Федерации
одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.
Согласно документу, доходы утверждены в объеме: 35,065 триллиона рублей на 2024 год; 33,352 триллиона на 2025-й; 34,051 триллиона на 2026-й. Расходы: 36,66 триллиона рублей; 34,382 триллиона; 35,587 триллиона соответственно.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет сверстан с дефицитом, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025 году — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.
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