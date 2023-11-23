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Чонгук из BTS попрощался с фанатами перед отправкой в армию

Чонгук из BTS попрощался с фанатами перед отправкой в армию - РИА Новости, 23.11.2023

Чонгук из BTS попрощался с фанатами перед отправкой в армию

Южнокорейский певец и участник K-pop-группы BTS Чонгук попрощался с фанатами перед обязательной военной службой, на которую он уходит в декабре, пишет People. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:41

2023-11-23T18:41

2023-11-23T18:58

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Южнокорейский певец и участник K-pop-группы BTS Чонгук попрощался с фанатами перед обязательной военной службой, на которую он уходит в декабре, пишет People.Отмечается, что 26-летний исполнитель будет служить с другими солистами бой-бэнда RM, Чимином и Ви."В декабре я начну новое путешествие. Я оставляю вас ненадолго, чтобы служить в армии. Когда я делюсь этой новостью, с одной стороны я чувствую тяжесть, а с другой стороны, мне вспоминаются драгоценные воспоминания с АРМИ [так в группе называют армию фанатов — ред.], поэтому мое сердце согревается", — написал 26-летний певец.Чонгук надеется, что за полтора года службы поклонники его не забудут и дождутся возвращения артиста на сцену."Мы просим вас продолжать любить и поддерживать RM, Jimin, V и Jung Kook до тех пор, пока они не пройдут военную службу и благополучно не вернутся", — говорится в обращении музыкального лейбла группы на странице в Instagram*.В декабре прошлого года первым из BTS на службу в армию ушел Чин. Он должен вернуться в июне следующего года. В Южной Корее обязательный срок нахождения в армии составляет два года. Однако законы страны позволяют знаменитостям мирового уровня проходить альтернативную службу.Ранее стало известно, что все участники BTS отправятся на военные учения после запланированных концертов. Официальный представитель артистов заявил, что группа сможет возобновить выступления в 2025 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса