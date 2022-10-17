https://ria.ru/20221017/bts-1824603550.html

Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу

Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу - РИА Новости, 17.10.2022

Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу

Участники корейского коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:18

2022-10-17T14:18

2022-10-17T14:18

шоубиз

южная корея

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823926342_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_2a4d14fbc8d5d65be173e1113e67a69c.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники корейского коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".Вокалист Чин, ранее получивший отсрочку из-за плотного гастрольного графика, первым пройдет военную службу. Остальные участники BTS также отправятся в армию после запланированных концертов.Кроме того, официальный представитель исполнителей заявил о планах музыкантов возобновить совместные выступления после окончания срока службы.Обязательный срок воинской службы в Южной Корее составляет два года. Однако нынешние законы позволяют спортсменам и музыкантам мирового уровня вместо этого проходить альтернативную службу по рекомендации министерства культуры, спорта и туризма. По данным агентов коллектива, ее участники пока сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.Ранее корейская группа BTS объявила о паузе в карьере, но ее участники пообещали вернуться "более зрелыми".

https://ria.ru/20220516/bts-1788806592.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

южная корея, новости культуры