https://ria.ru/20221017/bts-1824603550.html
Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу
Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу - РИА Новости, 17.10.2022
Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу
Участники корейского коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:18
2022-10-17T14:18
2022-10-17T14:18
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новости культуры
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники корейского коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".Вокалист Чин, ранее получивший отсрочку из-за плотного гастрольного графика, первым пройдет военную службу. Остальные участники BTS также отправятся в армию после запланированных концертов.Кроме того, официальный представитель исполнителей заявил о планах музыкантов возобновить совместные выступления после окончания срока службы.Обязательный срок воинской службы в Южной Корее составляет два года. Однако нынешние законы позволяют спортсменам и музыкантам мирового уровня вместо этого проходить альтернативную службу по рекомендации министерства культуры, спорта и туризма. По данным агентов коллектива, ее участники пока сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.Ранее корейская группа BTS объявила о паузе в карьере, но ее участники пообещали вернуться "более зрелыми".
https://ria.ru/20220516/bts-1788806592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, новости культуры
Шоубиз, Южная Корея, Новости культуры
Участники корейской группы BTS пройдут армейскую службу
Участники корейской группы BTS пойдут в армию по индивидуальному графику
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники корейского коллектива BTS готовятся к прохождению обязательной службы в армии, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".
Вокалист Чин, ранее получивший отсрочку из-за плотного гастрольного графика, первым пройдет военную службу. Остальные участники BTS также отправятся в армию после запланированных концертов.
"Чин отзовет свою просьбу об отсрочке от армии в конце месяца и пройдет процедуру призыва в вооруженные силы согласно требованиям управления личного воинского состава (минобороны Южной Кореи)", – сказано в сообщении агентства.
Кроме того, официальный представитель исполнителей заявил о планах музыкантов возобновить совместные выступления после окончания срока службы.
"Участники BTS с нетерпением ждут возможности снова собраться как группа примерно в 2025 году", – добавили менеджеры артистов.
Обязательный срок воинской службы в Южной Корее составляет два года. Однако нынешние законы позволяют спортсменам и музыкантам мирового уровня вместо этого проходить альтернативную службу по рекомендации министерства культуры, спорта и туризма.
По данным агентов коллектива, ее участники пока сосредоточатся на сольных проектах, но в соответствии с планами службы в армии.
Ранее корейская группа BTS объявила
о паузе в карьере, но ее участники пообещали вернуться "более зрелыми".