https://ria.ru/20221213/bts-1838322463.html

Солист корейской группы BTS отправился служить в армию

Солист корейской группы BTS отправился служить в армию - РИА Новости, 13.12.2022

Солист корейской группы BTS отправился служить в армию

Солист корейской группы BTS Чин первым из коллектива отправился на службу в армию. Об этом сообщил портал NME. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:20

2022-12-13T14:20

2022-12-13T14:20

шоубиз

bts

музыка

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Солист корейской группы BTS Чин первым из коллектива отправился на службу в армию. Об этом сообщил портал NME.Артист прибыл на военную базу в Йончхон днем на автомобиле без опознавательных знаков. Однако музыкант не остановился, чтобы поприветствовать прессу и поклонников. Другие участники BTS также приехали поддержать коллегу. Накануне агентство певца попросило поклонников воздержаться от посещения учебного лагеря. Кроме того, они сообщили, что не планировали официальных мероприятий в день призыва исполнителя. Тем не менее полиция перекрыла дороги в Йончхон перед прибытием музыканта. Также у военной базы присутствовала машина скорой помощи. По информации СМИ, Чин будет проходить службу в течение 18 месяцев. В Южной Корее обязательный срок нахождения в армии составляет два года. Однако законы страны позволяют знаменитостям мирового уровня проходить альтернативную службу. Ранее стало известно, что все участники BTS отправятся на военные учения после запланированных концертов. Официальный представитель артистов заявил, что группа сможет возобновить выступления в 2025 году.

https://ria.ru/20220614/bts-1795329751.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

bts, музыка