Рейтинг@Mail.ru
Солист корейской группы BTS отправился служить в армию - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221213/bts-1838322463.html
Солист корейской группы BTS отправился служить в армию
Солист корейской группы BTS отправился служить в армию - РИА Новости, 13.12.2022
Солист корейской группы BTS отправился служить в армию
Солист корейской группы BTS Чин первым из коллектива отправился на службу в армию. Об этом сообщил портал NME. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:20
2022-12-13T14:20
шоубиз
bts
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838302974_0:97:3072:1824_1920x0_80_0_0_66e63c7f2dbc2e328f1d81454115c117.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Солист корейской группы BTS Чин первым из коллектива отправился на службу в армию. Об этом сообщил портал NME.Артист прибыл на военную базу в Йончхон днем на автомобиле без опознавательных знаков. Однако музыкант не остановился, чтобы поприветствовать прессу и поклонников. Другие участники BTS также приехали поддержать коллегу. Накануне агентство певца попросило поклонников воздержаться от посещения учебного лагеря. Кроме того, они сообщили, что не планировали официальных мероприятий в день призыва исполнителя. Тем не менее полиция перекрыла дороги в Йончхон перед прибытием музыканта. Также у военной базы присутствовала машина скорой помощи. По информации СМИ, Чин будет проходить службу в течение 18 месяцев. В Южной Корее обязательный срок нахождения в армии составляет два года. Однако законы страны позволяют знаменитостям мирового уровня проходить альтернативную службу. Ранее стало известно, что все участники BTS отправятся на военные учения после запланированных концертов. Официальный представитель артистов заявил, что группа сможет возобновить выступления в 2025 году.
https://ria.ru/20220614/bts-1795329751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838302974_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_6e1bc34143f946d2ac72e757f077deca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
bts, музыка
Шоубиз, BTS, Музыка
14:20 13.12.2022
 
Солист корейской группы BTS отправился служить в армию

Солист корейской группы BTS Чин отправился служить в армию

© AP Photo / Lee Jin-manСолист группы BTS Чин
Солист группы BTS Чин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Солист корейской группы BTS Чин первым из коллектива отправился на службу в армию. Об этом сообщил портал NME.
Артист прибыл на военную базу в Йончхон днем на автомобиле без опознавательных знаков. Однако музыкант не остановился, чтобы поприветствовать прессу и поклонников. Другие участники BTS также приехали поддержать коллегу.
Накануне агентство певца попросило поклонников воздержаться от посещения учебного лагеря. Кроме того, они сообщили, что не планировали официальных мероприятий в день призыва исполнителя.
Тем не менее полиция перекрыла дороги в Йончхон перед прибытием музыканта. Также у военной базы присутствовала машина скорой помощи.
По информации СМИ, Чин будет проходить службу в течение 18 месяцев.
В Южной Корее обязательный срок нахождения в армии составляет два года. Однако законы страны позволяют знаменитостям мирового уровня проходить альтернативную службу.
Ранее стало известно, что все участники BTS отправятся на военные учения после запланированных концертов. Официальный представитель артистов заявил, что группа сможет возобновить выступления в 2025 году.
Группа BTS на премии American Music Awards 2021
14 июня, 23:25Шоубиз
Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере
 
ШоубизBTSМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала