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Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета - РИА Новости, 23.11.2023
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15:56 23.11.2023 (обновлено: 16:09 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/byudzhet-1911370957.html
Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета
Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета - РИА Новости, 23.11.2023
Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета
Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:56
2023-11-23T16:09
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
россия
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, которые "проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство"."И важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", - подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, россия, экономика
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика
Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета

Мишустин: кабмину, ГД и Совфеду удалось обеспечить сбалансированность бюджета

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, которые "проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство".
"И важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", - подчеркнул Мишустин.
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Михаил МишустинГосдума РФСовет Федерации РФРоссияЭкономика
 
 
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