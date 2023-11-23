https://ria.ru/20231123/byudzhet-1911370957.html

Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета

Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета - РИА Новости, 23.11.2023

Мишустин заявил, что удалось обеспечить сбалансированность бюджета

Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:56

2023-11-23T15:56

2023-11-23T16:09

михаил мишустин

госдума рф

совет федерации рф

россия

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации удалось обеспечить сбалансированность бюджета РФ на 2024-2026 годы в условиях сохраняющихся внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации, которые "проделали очень большую работу по рассмотрению и принятию трехлетнего федерального бюджета, который внесло правительство"."И важно, что нам вместе удалось обеспечить сбалансированность главного финансового документа в условиях сохраняющихся внешних вызовов", - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, россия, экономика