https://ria.ru/20231123/beletskiy-1911291594.html

Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину

Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину - РИА Новости, 23.11.2023

Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину

Актер Максим Белецкий погиб на севере Индии в возрасте 37 лет, его тело не вернут в Россию, сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:15

2023-11-23T12:15

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер Максим Белецкий погиб на севере Индии в возрасте 37 лет, его тело не вернут в Россию, сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в соцсети "ВКонтакте". "На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации. Причина смерти неизвестна. На прошлой неделе полиция Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран в предгорьях Гималаев. Рядом с телами нашли мобильные телефоны и паспорта, а также записки с просьбами о том, как распорядиться их вещами. Позже выяснилось, что погибшие — 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. По предварительным данным, смерть не была насильственной.В местной полиции уточнили, что погибших кремируют, но процедуру могут отложить по результатам проведения аутопсии. Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2021 год он служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Дважды становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная".

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индия, новости культуры, йошкар-ола