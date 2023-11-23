https://ria.ru/20231123/beletskiy-1911291594.html
Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину
Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину - РИА Новости, 23.11.2023
Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину
Актер Максим Белецкий погиб на севере Индии в возрасте 37 лет, его тело не вернут в Россию, сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:15
2023-11-23T17:49
культура
индия
новости культуры
йошкар-ола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911220155_0:535:1441:1345_1920x0_80_0_0_ccc469e6032c956355db11ee2ddcd694.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер Максим Белецкий погиб на севере Индии в возрасте 37 лет, его тело не вернут в Россию, сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в соцсети "ВКонтакте". "На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации. Причина смерти неизвестна. На прошлой неделе полиция Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран в предгорьях Гималаев. Рядом с телами нашли мобильные телефоны и паспорта, а также записки с просьбами о том, как распорядиться их вещами. Позже выяснилось, что погибшие — 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. По предварительным данным, смерть не была насильственной.В местной полиции уточнили, что погибших кремируют, но процедуру могут отложить по результатам проведения аутопсии. Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2021 год он служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Дважды становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная".
индия
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911220155_0:400:1441:1480_1920x0_80_0_0_57f6913c702c1ba24600d5062090c092.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, новости культуры, йошкар-ола
Культура, Индия, Новости культуры, Йошкар-Ола
Тело погибшего в Индии российского актера Белецкого не вернут на родину
В Индии погиб 37-летний актер Максим Белецкий, его тело не вернут в Россию
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Актер Максим Белецкий погиб на севере Индии в возрасте 37 лет, его тело не вернут в Россию, сообщается на странице
Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в соцсети "ВКонтакте".
"На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации.
Причина смерти неизвестна.
На прошлой неделе полиция Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран в предгорьях Гималаев. Рядом с телами нашли мобильные телефоны и паспорта, а также записки с просьбами о том, как распорядиться их вещами. Позже выяснилось, что погибшие — 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. По предварительным данным, смерть не была насильственной.
В местной полиции уточнили, что погибших кремируют, но процедуру могут отложить по результатам проведения аутопсии.
Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге
. С 2007 по 2021 год он служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Дважды становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная".