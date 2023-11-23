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Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром - РИА Новости, 23.11.2023
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09:30 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/aerodrom-1911237005.html
Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром
Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром - РИА Новости, 23.11.2023
Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром
Авиарейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево из-за снега и сильного бокового ветра, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:30
2023-11-23T09:30
общество
санкт-петербург
уфа
тюмень
пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Авиарейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево из-за снега и сильного бокового ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Аэропорт "Пулково" в четверг работает в сложных метеоусловиях: снег и сильный боковой ветер. "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево", - сообщили в компании. Там отметили, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту проводятся мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос от снега, противообледенительная обработка воздушных судов. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20231123/aeroport-1911233476.html
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общество, санкт-петербург, уфа, тюмень, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), погода
Общество, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень, Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Погода
Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром

Пулково: два следовавших в Петербург самолета направили на запасной аэродром

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Авиарейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево из-за снега и сильного бокового ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Аэропорт "Пулково" в четверг работает в сложных метеоусловиях: снег и сильный боковой ветер.
«
"Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево", - сообщили в компании.
Там отметили, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту проводятся мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос от снега, противообледенительная обработка воздушных судов.
Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.
Здание аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы
Вчера, 09:06
 
ОбществоСанкт-ПетербургУфаТюменьПулково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Погода
 
 
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