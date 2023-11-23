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СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 23.11.2023 (обновлено: 17:48 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/abrams-1911410537.html
СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны
СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны
От американских танков Abrams на Украине мало пользы из-за погодных условий и усилий российских военных, эти боевые машины вряд ли появятся на поле боя до весны РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:42
2023-11-23T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. От американских танков Abrams на Украине мало пользы из-за погодных условий и усилий российских военных, эти боевые машины вряд ли появятся на поле боя до весны 2024 года, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия названных танков привезли на Украину, США намерены поставить в общей сложности 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят". "Им (Abrams) сложно найти хорошее применение... (из-за) ухудшения погоды и мощных линий обороны России", - говорится в сообщении. По мнению экспертов, широкое использование этих танков маловероятно до весны следующего года. Издание также считает, что Украина не хочет активно применять западные танки после тяжелых потерь техники в июле в рамках "контрнаступа". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что ВСУ последние десять дней тщетно совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло. Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Впрочем, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию эти боеприпасы не в состоянии.
https://ria.ru/20231117/perspektivy-1909890389.html
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны

Business Insider: в плохую погоду от танков Abrams на Украине мало пользы

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. От американских танков Abrams на Украине мало пользы из-за погодных условий и усилий российских военных, эти боевые машины вряд ли появятся на поле боя до весны 2024 года, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия названных танков привезли на Украину, США намерены поставить в общей сложности 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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"Им (Abrams) сложно найти хорошее применение... (из-за) ухудшения погоды и мощных линий обороны России", - говорится в сообщении. По мнению экспертов, широкое использование этих танков маловероятно до весны следующего года. Издание также считает, что Украина не хочет активно применять западные танки после тяжелых потерь техники в июле в рамках "контрнаступа".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что ВСУ последние десять дней тщетно совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло.
Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Впрочем, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию эти боеприпасы не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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