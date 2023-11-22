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Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих - РИА Новости, 22.11.2023
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14:13 22.11.2023 (обновлено: 14:29 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/zarplaty-1911050721.html
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:29
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общество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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совет федерации рф, общество, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Совет Федерации РФ, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих

СФ одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме силовиков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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