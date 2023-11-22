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Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:13
2023-11-22T14:29
совет федерации рф
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат коснётся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.Подчеркивается, что данные изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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совет федерации рф, общество, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Совет Федерации РФ, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих
СФ одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме силовиков