https://ria.ru/20231122/zakon-1911145628.html

В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам

В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам - РИА Новости, 22.11.2023

В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Депутаты заксобрания Калининградской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:43

2023-11-22T18:43

2023-11-22T18:43

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КАЛИНИНГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Калининградской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам в регионе, передает корреспондент РИА Новости. "Большинством голосов закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области" принят", - сказал спикер заксобрания Андрей Кропоткин. За склонение женщины к аборту, за исключением случаев прерывания беременности по медицинским показаниям, законом предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Губернатор региона Антон Алиханов, выступая перед депутатами с докладом о бюджете на предстоящие три года, подчеркнул, что повысить рождаемость в регионе - одна из важных задач. Поиски решения этой проблемы, по словам губернатора, должны стать "точкой сбора" для всех политических партий и общественности. "Зачем развиваться непонятно для кого", - сказал он. Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

калининградская область

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общество, калининградская область, тверская область, антон алиханов, курская область, здоровье - общество