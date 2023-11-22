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В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам - РИА Новости, 22.11.2023
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18:43 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zakon-1911145628.html
В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам
В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам - РИА Новости, 22.11.2023
В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам
Депутаты заксобрания Калининградской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:43
2023-11-22T18:43
общество
калининградская область
тверская область
антон алиханов
курская область
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КАЛИНИНГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Калининградской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам в регионе, передает корреспондент РИА Новости. "Большинством голосов закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области" принят", - сказал спикер заксобрания Андрей Кропоткин. За склонение женщины к аборту, за исключением случаев прерывания беременности по медицинским показаниям, законом предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Губернатор региона Антон Алиханов, выступая перед депутатами с докладом о бюджете на предстоящие три года, подчеркнул, что повысить рождаемость в регионе - одна из важных задач. Поиски решения этой проблемы, по словам губернатора, должны стать "точкой сбора" для всех политических партий и общественности. "Зачем развиваться непонятно для кого", - сказал он. Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.
https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html
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общество, калининградская область, тверская область, антон алиханов, курская область, здоровье - общество
Общество, Калининградская область, Тверская область, Антон Алиханов, Курская область, Здоровье - Общество
В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Заксобрание Калининградской области приняло закон о запрете склонения к абортам

© iStock.com / AleksandarNakicБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / AleksandarNakic
Беременность . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты заксобрания Калининградской области приняли закон, запрещающий склонение к абортам в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
"Большинством голосов закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области" принят", - сказал спикер заксобрания Андрей Кропоткин.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Священник: инициативы по ограничению абортов основаны на заботе о женщинах
3 ноября, 16:19
За склонение женщины к аборту, за исключением случаев прерывания беременности по медицинским показаниям, законом предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Губернатор региона Антон Алиханов, выступая перед депутатами с докладом о бюджете на предстоящие три года, подчеркнул, что повысить рождаемость в регионе - одна из важных задач. Поиски решения этой проблемы, по словам губернатора, должны стать "точкой сбора" для всех политических партий и общественности. "Зачем развиваться непонятно для кого", - сказал он.
Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.
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ОбществоКалининградская областьТверская областьАнтон АлихановКурская областьЗдоровье - Общество
 
 
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