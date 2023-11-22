https://ria.ru/20231122/zaes-1910945646.html

ЗАЭС переведет реакторный блок в режим "холодный останов"

ЗАЭС переведет реакторный блок в режим "холодный останов" - РИА Новости, 22.11.2023

ЗАЭС переведет реакторный блок в режим "холодный останов"

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переводит энергоблок №5 из режима "горячий останов" в режим "холодный останов" и намерена определить причину... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:54

2023-11-22T00:54

2023-11-22T00:54

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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переводит энергоблок №5 из режима "горячий останов" в режим "холодный останов" и намерена определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения, при этом в режиме "горячий останов" останется только один из шести реакторов станции - для производства пара и отопления, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на ЗАЭС. "По данным ЗАЭС, переход реакторной установки блока в режим "холодный останов" начался вчера (в понедельник - ред.) и, как ожидается, будет завершен сегодня (во вторник - ред). Четвертый энергоблок останется в режиме "горячий останов". В настоящее время не планируется переводить в режим "горячий останов" второй энергоблок для замены пятого, сообщили на станции", - отмечается в сообщении МАГАТЭ. Уточняется, что после перевода энергоблока в режим "холодный останов" на ЗАЭС будут проведены исследования с целью выявления причин обнаружения низкого содержания бора во втором контуре охлаждения одного из парогенераторов энергоблока. "ЗАЭС сообщила прибывшим на место экспертам МАГАТЭ, что концентрация бора в затронутом контуре охлаждения не превышает пределов, допустимых техническими условиями. Кроме того, во втором контуре охлаждения радиоактивность не обнаружена", - пояснили в Агентстве. Борированная вода используется в теплоносителе первого контура реакторной установки для обеспечения ядерной безопасности", - добавили в МАГАТЭ. Уточняется также, что эксперты МАГАТЭ продолжают выяснять причины 90-минутного отключения электроэнергии, которое произошло 16 ноября на шестом энергоблоке. Реакторные установки ВВЭР-1000 на Запорожской АЭС - двухконтурные. В них контуры теплоносителя (воды) и рабочего тела (водяного пара) разделены. Соответственно, контур теплоносителя называют первым, а контур рабочего тела - вторым. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231106/zaes-1907662756.html

https://ria.ru/20231118/zaes-1910288064.html

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энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, россия, ввэр-1000, общество