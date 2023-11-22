https://ria.ru/20231122/vzryv-1911206190.html
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе - РИА Новости, 22.11.2023
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:12
2023-11-22T23:12
2023-11-22T23:22
в мире
нью-йорк (город)
сша
канада
фбр
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой. "По моему указанию полиция Нью-Йорка активно работает с объединенной целевой группой ФБР с тем, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", - написала Хокул в своем аккаунте в Twitter. Как добавила глава штата, сама она отправляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и экстренной помощи. "Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда у меня появится дополнительная информация", - указала Хокул. По ее словам, власти внимательно следят за ситуацией, их представители находятся на месте и готовы оказать необходимую помощь. Как сообщили ранее американские СМИ, на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады произошел взрыв. ФБР рассматривает случившееся как попытку теракта и приступило к расследованию. Двое находившихся в автомобиле лиц, предположительно, погибли, один пограничник получил ранения.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
нью-йорк (город)
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7137c8d9caa6122ff5f96b4ffaa50ffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, канада, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Нью-Йорк (город), США, Канада, ФБР, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
Хокул: ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе