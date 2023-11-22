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ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе - РИА Новости, 22.11.2023
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23:12 22.11.2023 (обновлено: 23:22 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911206190.html
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе - РИА Новости, 22.11.2023
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:12
2023-11-22T23:22
в мире
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канада
фбр
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой. "По моему указанию полиция Нью-Йорка активно работает с объединенной целевой группой ФБР с тем, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", - написала Хокул в своем аккаунте в Twitter. Как добавила глава штата, сама она отправляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и экстренной помощи. "Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда у меня появится дополнительная информация", - указала Хокул. По ее словам, власти внимательно следят за ситуацией, их представители находятся на месте и готовы оказать необходимую помощь. Как сообщили ранее американские СМИ, на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады произошел взрыв. ФБР рассматривает случившееся как попытку теракта и приступило к расследованию. Двое находившихся в автомобиле лиц, предположительно, погибли, один пограничник получил ранения.
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в мире, нью-йорк (город), сша, канада, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Нью-Йорк (город), США, Канада, ФБР, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе

Хокул: ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой.
"По моему указанию полиция Нью-Йорка активно работает с объединенной целевой группой ФБР с тем, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", - написала Хокул в своем аккаунте в Twitter.
Как добавила глава штата, сама она отправляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и экстренной помощи.
"Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда у меня появится дополнительная информация", - указала Хокул. По ее словам, власти внимательно следят за ситуацией, их представители находятся на месте и готовы оказать необходимую помощь.
Как сообщили ранее американские СМИ, на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады произошел взрыв. ФБР рассматривает случившееся как попытку теракта и приступило к расследованию. Двое находившихся в автомобиле лиц, предположительно, погибли, один пограничник получил ранения.
США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
18 ноября, 08:00
 
В миреНью-Йорк (город)СШАКанадаФБРВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
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