https://ria.ru/20231122/vzryv-1911206190.html

ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе

ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе - РИА Новости, 22.11.2023

ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на границе

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T23:12

2023-11-22T23:12

2023-11-22T23:22

в мире

нью-йорк (город)

сша

канада

фбр

взрыв на мосту между сша и канадой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на границе с Канадой. "По моему указанию полиция Нью-Йорка активно работает с объединенной целевой группой ФБР с тем, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", - написала Хокул в своем аккаунте в Twitter. Как добавила глава штата, сама она отправляется в город Баффало в северо-восточной части штата, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов и экстренной помощи. "Я сообщу жителям Нью-Йорка, когда у меня появится дополнительная информация", - указала Хокул. По ее словам, власти внимательно следят за ситуацией, их представители находятся на месте и готовы оказать необходимую помощь. Как сообщили ранее американские СМИ, на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады произошел взрыв. ФБР рассматривает случившееся как попытку теракта и приступило к расследованию. Двое находившихся в автомобиле лиц, предположительно, погибли, один пограничник получил ранения.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

нью-йорк (город)

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, канада, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой