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Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
Сенаторы одобрили закон, позволяющий начиная с 11 августа 2020 года получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:11
2023-11-22T11:11
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий начиная с 11 августа 2020 года получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию при гибели бойцов. Документом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц, говорится в документе. Новый закон устраняет правовые нестыковки и даёт право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели, начиная с 11 августа 2020 года, сказал ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам политика, два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. В том числе их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание в одном из докладов президенту. Сегодня же этот вопрос решен. Страховые выплаты будут сделаны, долг государства перед этими людьми будет исполнен, подчеркнул Турчак. С 11 августа 2020 года вступил в действие федеральный закон, которым фактические воспитатели были внесены в число выгодоприобретателей, им установили единовременную выплату по случаю гибели военнослужащего. А 14 июля 2022 года фактические воспитатели вошли в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию военнослужащих в случае их гибели. Таким образом возник период - с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года, в котором фактические воспитатели не имели страховых выплат.
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общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
Совет Федерации одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий начиная с 11 августа 2020 года получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию при гибели бойцов.
Документом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц, говорится в документе.
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Новый закон устраняет правовые нестыковки и даёт право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели, начиная с 11 августа 2020 года, сказал ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
.
По словам политика, два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. В том числе их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание в одном из докладов президенту. Сегодня же этот вопрос решен. Страховые выплаты будут сделаны, долг государства перед этими людьми будет исполнен, подчеркнул Турчак.
С 11 августа 2020 года вступил в действие федеральный закон, которым фактические воспитатели были внесены в число выгодоприобретателей, им установили единовременную выплату по случаю гибели военнослужащего. А 14 июля 2022 года фактические воспитатели вошли в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию военнослужащих в случае их гибели. Таким образом возник период - с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года, в котором фактические воспитатели не имели страховых выплат.