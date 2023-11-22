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Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Сенаторы одобрили закон, позволяющий начиная с 11 августа 2020 года получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам,... РИА Новости, 22.11.2023

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий начиная с 11 августа 2020 года получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию при гибели бойцов. Документом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц, говорится в документе. Новый закон устраняет правовые нестыковки и даёт право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели, начиная с 11 августа 2020 года, сказал ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам политика, два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. В том числе их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание в одном из докладов президенту. Сегодня же этот вопрос решен. Страховые выплаты будут сделаны, долг государства перед этими людьми будет исполнен, подчеркнул Турчак. С 11 августа 2020 года вступил в действие федеральный закон, которым фактические воспитатели были внесены в число выгодоприобретателей, им установили единовременную выплату по случаю гибели военнослужащего. А 14 июля 2022 года фактические воспитатели вошли в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию военнослужащих в случае их гибели. Таким образом возник период - с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года, в котором фактические воспитатели не имели страховых выплат.

https://ria.ru/20231101/seti-1906797273.html

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общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф