https://ria.ru/20231122/ukraina-1911028037.html

Сенатор заявил, что Зеленский не будет формировать условия мира на Украине

Сенатор заявил, что Зеленский не будет формировать условия мира на Украине - РИА Новости, 22.11.2023

Сенатор заявил, что Зеленский не будет формировать условия мира на Украине

Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что формировать условия по урегулированию военного конфликта на Украине будет не Владимир Зеленский. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:57

2023-11-22T12:57

2023-11-22T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

херсонская область

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что формировать условия по урегулированию военного конфликта на Украине будет не Владимир Зеленский. Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. "Зеленский не самостоятелен, по сути, он не может ничего никому заявлять, потому что его дело - озвучивать тексты, которые дают западные "сценаристы". Украина - не его страна, а украинцы - не его народ, судя по тому, как он относится и к одному, и к другому. Если кто и будет формулировать условия, со временем, когда цели СВО будут достигнуты, то это Россия, но никак не Зеленский", - сказал РИА Новости Кастюкевич. По его словам, за последние полтора года Россия глобально перестроилась на жизнь в условиях СВО, а российская экономика не просто выжила в условиях беспрецедентных санкций, но и развивается. "И посмотрите на Украину, окончательно превратившуюся в придаток Запада, который уже им и не нужен. Как чемодан без ручки. И вот когда военная помощь Украине прекратится, а произойдет это очень скоро, заокеанские "сценаристы" начнут формировать почву для переговоров", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, херсонская область , совет федерации рф, ситуация в днр и лнр