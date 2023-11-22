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В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:48 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910948849.html
В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе, пишут СМИ
В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе, пишут СМИ
В ВСУ на фоне недостатка боеприпасов из-за их перенаправления в Израиль надеются на скорое завершение операции израильской армии в секторе Газа, пишет газета... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:48
2023-11-22T01:48
специальная военная операция на украине
израиль
сша
украина
в мире
вооруженные силы украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ВСУ на фоне недостатка боеприпасов из-за их перенаправления в Израиль надеются на скорое завершение операции израильской армии в секторе Газа, пишет газета Times. Ранее издание Axios сообщало, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины. "Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем. У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов... Нам крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины", - приводит издание слова одного из командующих в 21-й бригаде ВСУ. В бригаде, помимо этого, пожаловались и на дезертирство. Один из офицеров отметил, что из его роты из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые из них потом вернулись. Командующий батальоном с позывным "Ветер" также указал на то, что солдаты используют британские БТР Bulldog 1960-х годов. "Это не та техника, с которой можно идти в наступление", - подчеркнул он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947665.html
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910884850.html
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израиль, сша, украина, в мире, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Израиль, США, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе, пишут СМИ

Times: в ВСУ из-за нехватки боеприпасов надеются на завершение операции в Газе

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ВСУ на фоне недостатка боеприпасов из-за их перенаправления в Израиль надеются на скорое завершение операции израильской армии в секторе Газа, пишет газета Times.
Ранее издание Axios сообщало, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины.
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"Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем. У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов... Нам крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины", - приводит издание слова одного из командующих в 21-й бригаде ВСУ.
В бригаде, помимо этого, пожаловались и на дезертирство. Один из офицеров отметил, что из его роты из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые из них потом вернулись.
Командующий батальоном с позывным "Ветер" также указал на то, что солдаты используют британские БТР Bulldog 1960-х годов.
"Это не та техника, с которой можно идти в наступление", - подчеркнул он.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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