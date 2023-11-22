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Ученые рассказали о силе возмущения магнитного поля Земли
Ученые рассказали о силе возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 22.11.2023
Ученые рассказали о силе возмущения магнитного поля Земли
Выброс солнечного вещества приведет к усилению геомагнитной активности, но до прогнозируемой ранее магнитной бури оно, скорее всего, "не дотянет", сообщила РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:34
2023-11-22T00:34
2023-11-22T00:34
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выброс солнечного вещества приведет к усилению геомагнитной активности, но до прогнозируемой ранее магнитной бури оно, скорее всего, "не дотянет", сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН спрогнозировала магнитную бурю с 22 по 26 ноября. "Понятие "буря", если научным языком говорить, - это когда превышаются определенные пороги в значениях геомагнитных индексов. Если случился К-индекс геомагнитной активности 5, началась буря. Пока по прогнозам, наверное, пятерка не случится, четверка наверняка будет. То есть не дотянет до бури", - сказала Абунина. По ее словам, изменение прогноза связано с тем, что скорость выброса солнечного вещества, который произошел 16 ноября, оказалась значительно меньше, чем ожидалось, в связи с этим меньшим будет и возмущение магнитного поля Земли. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца магнитную бурю тоже больше не обещают: согласно прогнозу от 21 ноября, магнитосфера Земли в ближайшую неделю будет спокойной.
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земля, российская академия наук, измиран, наука, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, ИЗМИРАН, Наука, Космос - РИА Наука
Ученые рассказали о силе возмущения магнитного поля Земли
РАН: возмущение магнитного поля Земли "не дотянет" до ранее обещанной бури
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выброс солнечного вещества приведет к усилению геомагнитной активности, но до прогнозируемой ранее магнитной бури оно, скорее всего, "не дотянет", сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН
и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН спрогнозировала магнитную бурю с 22 по 26 ноября.
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"Понятие "буря", если научным языком говорить, - это когда превышаются определенные пороги в значениях геомагнитных индексов. Если случился К-индекс геомагнитной активности 5, началась буря. Пока по прогнозам, наверное, пятерка не случится, четверка наверняка будет. То есть не дотянет до бури", - сказала Абунина.
По ее словам, изменение прогноза связано с тем, что скорость выброса солнечного вещества, который произошел 16 ноября, оказалась значительно меньше, чем ожидалось, в связи с этим меньшим будет и возмущение магнитного поля Земли.
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца магнитную бурю тоже больше не обещают: согласно прогнозу от 21 ноября, магнитосфера Земли в ближайшую неделю будет спокойной.
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