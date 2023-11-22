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Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля - РИА Новости, 22.11.2023
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07:02 22.11.2023 (обновлено: 07:03 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/turtsiya-1910960466.html
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля - РИА Новости, 22.11.2023
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля
Турция будет выступать с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с наличием у Израиля атомной бомбы, это угроза РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:02
2023-11-22T07:03
в мире
турция
израиль
оон
магатэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
совет безопасности оон
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция будет выступать с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с наличием у Израиля атомной бомбы, это угроза безопасности страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган ранее обвинил Совбез ООН и Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии после "признаний Израиля" о наличии ядерного оружия."Израиль обладает атомной бомбой, мы обратились с жалобой в соответствующие инстанции и продолжаем это делать. Мы будем выступать с инициативами как в Совете Безопасности ООН, так и в Международном агентстве по атомной энергии по этому вопросу, который угрожает безопасности всего региона, в том числе и Турции",- заявил Эрдоган, выступая на бизнес форуме в Алжире, его слова привела газета Hurriyet.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910958726.html
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в мире, турция, израиль, оон, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, совет безопасности оон
В мире, Турция, Израиль, ООН, МАГАТЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Безопасности ООН
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля

Эрдоган: Турция будет выступать в СБ ООН и МАГАТЭ из-за атомной бомбы Израиля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция будет выступать с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с наличием у Израиля атомной бомбы, это угроза безопасности страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее обвинил Совбез ООН и Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии после "признаний Израиля" о наличии ядерного оружия.
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Вчера, 05:55
"Израиль обладает атомной бомбой, мы обратились с жалобой в соответствующие инстанции и продолжаем это делать. Мы будем выступать с инициативами как в Совете Безопасности ООН, так и в Международном агентстве по атомной энергии по этому вопросу, который угрожает безопасности всего региона, в том числе и Турции",- заявил Эрдоган, выступая на бизнес форуме в Алжире, его слова привела газета Hurriyet.
 
В миреТурцияИзраильООНМАГАТЭОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Безопасности ООН
 
 
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