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Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля - РИА Новости, 22.11.2023
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля
Турция будет выступать с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с наличием у Израиля атомной бомбы, это угроза РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:02
2023-11-22T07:02
2023-11-22T07:03
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция будет выступать с инициативами в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с наличием у Израиля атомной бомбы, это угроза безопасности страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган ранее обвинил Совбез ООН и Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии после "признаний Израиля" о наличии ядерного оружия."Израиль обладает атомной бомбой, мы обратились с жалобой в соответствующие инстанции и продолжаем это делать. Мы будем выступать с инициативами как в Совете Безопасности ООН, так и в Международном агентстве по атомной энергии по этому вопросу, который угрожает безопасности всего региона, в том числе и Турции",- заявил Эрдоган, выступая на бизнес форуме в Алжире, его слова привела газета Hurriyet.
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в мире, турция, израиль, оон, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, совет безопасности оон
В мире, Турция, Израиль, ООН, МАГАТЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Безопасности ООН
Эрдоган назвал "угрозой Турции" наличие ядерного оружия у Израиля
Эрдоган: Турция будет выступать в СБ ООН и МАГАТЭ из-за атомной бомбы Израиля