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Инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 30 процентов - РИА Новости, 22.11.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:53 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911175650.html
Инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 30 процентов
Инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 30 процентов - РИА Новости, 22.11.2023
Инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 30 процентов
Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам девяти месяцев составят порядка 790 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель 2022... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:53
2023-11-22T19:53
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам девяти месяцев составят порядка 790 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель 2022 года, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина. "Думаю, что порядка 790 миллиардов рублей будут инвестиции в основной капитал Татарстана в этом году за девять месяцев. И этот показатель будет на 30% выше аналогичного периода прошлого года", - сказала Минуллина журналистам. По ее информации, внебюджетные инвестиции за девять месяцев также показывают 30-процентный рост. Если за девять месяцев прошлого года они составляли порядка 450,8 миллиарда рублей, то за аналогичный период этого года оцениваются уже в 650 миллиардов рублей. Минуллина отметила, что в республике наблюдается рост инвестиций в интеллектуальную собственность, Татарстан совместно с другими регионами России совершает серьезный технологический рывок. При этом, по ее словам, значительно снизились иностранные инвестиции в экономику республики: если раньше на иностранные инвестиции приходилось 10-15% от общего объема инвестиций, то в последние два года их практически нет. В числе крупных инвесторов глава АИР назвала компании "Татнефть" (комплекс "Танеко"), ICL, "Сибур" (проекты на "Нижнекамскнефтехиме"), "КамАЗ". Также, по ее информации, значительные инвестиции направляются на строительство оптово-распределительных, логистических центров. Минуллина добавила, что в республике регулярно проводятся заседания инвестиционного совета, который возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов. В этом году прошло уже 16 заседаний совета, на которых рассмотрено 47 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 300 миллиардов рублей. Республика, по ее словам, старается создавать для инвесторов максимально комфортные условия.
https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов
Инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 30 процентов

Инвестиции в основной капитал в Татарстане за девять месяцев выросли на 30%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жилые дома в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам девяти месяцев составят порядка 790 миллиардов рублей, что на 30% превышает аналогичный показатель 2022 года, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.
"Думаю, что порядка 790 миллиардов рублей будут инвестиции в основной капитал Татарстана в этом году за девять месяцев. И этот показатель будет на 30% выше аналогичного периода прошлого года", - сказала Минуллина журналистам.
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По ее информации, внебюджетные инвестиции за девять месяцев также показывают 30-процентный рост. Если за девять месяцев прошлого года они составляли порядка 450,8 миллиарда рублей, то за аналогичный период этого года оцениваются уже в 650 миллиардов рублей.
Минуллина отметила, что в республике наблюдается рост инвестиций в интеллектуальную собственность, Татарстан совместно с другими регионами России совершает серьезный технологический рывок. При этом, по ее словам, значительно снизились иностранные инвестиции в экономику республики: если раньше на иностранные инвестиции приходилось 10-15% от общего объема инвестиций, то в последние два года их практически нет.
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В числе крупных инвесторов глава АИР назвала компании "Татнефть" (комплекс "Танеко"), ICL, "Сибур" (проекты на "Нижнекамскнефтехиме"), "КамАЗ". Также, по ее информации, значительные инвестиции направляются на строительство оптово-распределительных, логистических центров.
Минуллина добавила, что в республике регулярно проводятся заседания инвестиционного совета, который возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов. В этом году прошло уже 16 заседаний совета, на которых рассмотрено 47 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 300 миллиардов рублей. Республика, по ее словам, старается создавать для инвесторов максимально комфортные условия.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
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