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Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой - РИА Новости, 22.11.2023
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12:46 22.11.2023 (обновлено: 12:59 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/tatarskiy-1911025666.html
Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой
Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой - РИА Новости, 22.11.2023
Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой
Вдова военкора Владлена Татарского Валерия Фомина заявила, что не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:46
2023-11-22T12:59
санкт-петербург
владлен татарский
происшествия
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского Валерия Фомина заявила, что не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб ее муж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Нет, не буду", - ответила Фомина на вопрос председательствующего судьи Тимура Жидкова о том, обращалась ли она с иском. Женщина сообщила, что ее супруг редко принимал подарки лично, обычно, по ее словам, просил их оставить в московском магазине "Листва". Трепову раньше она не знала, но видела фото открыток, которые та передала ее мужу в конце марта "для поддержки бойцов". Второго апреля Фомина была на встрече в кафе на Университетской набережной в Петербурге, хотела сесть ближе к мужу, но места были заняты, и расположилась подальше от сцены. Она обратила внимание на Трепову, которая представилась Настей, а военкор спросил у супруги, помнит ли она открытки, переданные этой девушкой. После этого Трепова пыталась задать вопрос, но получилось слишком длинно и путано. "Потом ей дали микрофон во второй раз и дали вынести статуэтку. Нес статуэтку работник кафе. Она шла сзади, потом развернулась и пошла. А Макс вернул ее обратно. Дарья не согласилась сесть рядом и ушла к окну. Прошло несколько минут, и прозвучал взрыв", - рассказала Фомина. В конце допроса Фоминой Треповой было предоставлено слово, она сказала: "Мне очень жаль". В результате подрыва статуэтки, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). Один из пострадавших, Виктор Полиектов, впоследствии скончался - об этом сообщил судья Жидков в ходе процесса.
https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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санкт-петербург, владлен татарский, происшествия, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Происшествия, Взрыв в кафе в Петербурге
Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой

Вдова Владлена Татарского отказалась подавать гражданский иск к Дарье Треповой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского Валерия Фомина заявила, что не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб ее муж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Нет, не буду", - ответила Фомина на вопрос председательствующего судьи Тимура Жидкова о том, обращалась ли она с иском. Женщина сообщила, что ее супруг редко принимал подарки лично, обычно, по ее словам, просил их оставить в московском магазине "Листва". Трепову раньше она не знала, но видела фото открыток, которые та передала ее мужу в конце марта "для поддержки бойцов".
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Прокурор сообщила новые детали в деле Треповой
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Второго апреля Фомина была на встрече в кафе на Университетской набережной в Петербурге, хотела сесть ближе к мужу, но места были заняты, и расположилась подальше от сцены. Она обратила внимание на Трепову, которая представилась Настей, а военкор спросил у супруги, помнит ли она открытки, переданные этой девушкой. После этого Трепова пыталась задать вопрос, но получилось слишком длинно и путано. "Потом ей дали микрофон во второй раз и дали вынести статуэтку. Нес статуэтку работник кафе. Она шла сзади, потом развернулась и пошла. А Макс вернул ее обратно. Дарья не согласилась сесть рядом и ушла к окну. Прошло несколько минут, и прозвучал взрыв", - рассказала Фомина.
В конце допроса Фоминой Треповой было предоставлено слово, она сказала: "Мне очень жаль".
В результате подрыва статуэтки, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). Один из пострадавших, Виктор Полиектов, впоследствии скончался - об этом сообщил судья Жидков в ходе процесса.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
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Санкт-ПетербургВладлен ТатарскийПроисшествияВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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