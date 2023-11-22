https://ria.ru/20231122/tatarskiy-1911025666.html

Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой

Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой - РИА Новости, 22.11.2023

Вдова военкора Татарского не будет подавать иск к Треповой

Вдова военкора Владлена Татарского Валерия Фомина заявила, что не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:46

2023-11-22T12:46

2023-11-22T12:59

санкт-петербург

владлен татарский

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862722779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4c0e9cb4f27511d0929a885aeae8a8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского Валерия Фомина заявила, что не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб ее муж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Нет, не буду", - ответила Фомина на вопрос председательствующего судьи Тимура Жидкова о том, обращалась ли она с иском. Женщина сообщила, что ее супруг редко принимал подарки лично, обычно, по ее словам, просил их оставить в московском магазине "Листва". Трепову раньше она не знала, но видела фото открыток, которые та передала ее мужу в конце марта "для поддержки бойцов". Второго апреля Фомина была на встрече в кафе на Университетской набережной в Петербурге, хотела сесть ближе к мужу, но места были заняты, и расположилась подальше от сцены. Она обратила внимание на Трепову, которая представилась Настей, а военкор спросил у супруги, помнит ли она открытки, переданные этой девушкой. После этого Трепова пыталась задать вопрос, но получилось слишком длинно и путано. "Потом ей дали микрофон во второй раз и дали вынести статуэтку. Нес статуэтку работник кафе. Она шла сзади, потом развернулась и пошла. А Макс вернул ее обратно. Дарья не согласилась сесть рядом и ушла к окну. Прошло несколько минут, и прозвучал взрыв", - рассказала Фомина. В конце допроса Фоминой Треповой было предоставлено слово, она сказала: "Мне очень жаль". В результате подрыва статуэтки, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). Один из пострадавших, Виктор Полиектов, впоследствии скончался - об этом сообщил судья Жидков в ходе процесса.

https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, владлен татарский, происшествия, взрыв в кафе в петербурге