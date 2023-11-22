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Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962663.html
Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, причины этого инцидента неизвестны, но РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:36
2023-11-22T07:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, причины этого инцидента неизвестны, но ошибка наводчиков ВСУ или потеря управления маловероятны, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооруженных формирований Украины по позициям "Азова"*. Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - рассказал Марочко. В сводке Минобороны РФ 16 ноября сообщалось, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества. До этого, 13 ноября, в Минобороны РФ заявили, что в районах Червоной Дибровы и Кременной (ЛНР) подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 15-го полка нацгвардии.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность
Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинская артиллерия открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, причины этого инцидента неизвестны, но ошибка наводчиков ВСУ или потеря управления маловероятны, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооруженных формирований Украины по позициям "Азова"*. Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - рассказал Марочко.
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В сводке Минобороны РФ 16 ноября сообщалось, что на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества. До этого, 13 ноября, в Минобороны РФ заявили, что в районах Червоной Дибровы и Кременной (ЛНР) подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 15-го полка нацгвардии.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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