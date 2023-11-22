https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html

Медведев призвал достойно отметить 300-летие СПбГУ

Медведев призвал достойно отметить 300-летие СПбГУ - РИА Новости, 22.11.2023

Медведев призвал достойно отметить 300-летие СПбГУ

Важно достойно отметить 300-летие Санкт-Петербургского государственного университета, даже в нынешней непростой обстановке, проблем у вуза предостаточно,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:59

россия

дмитрий медведев

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

наука

образование - общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важно достойно отметить 300-летие Санкт-Петербургского государственного университета, даже в нынешней непростой обстановке, проблем у вуза предостаточно, необходимо придать ему новый импульс развития как современного центра образования, науки и культуры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Обстановка в целом, как известно, непростая. Тем не менее, нужно сделать все, чтобы достойно отметить юбилей прославленного университета, сделать этот юбилей действительно праздничным. Но не просто провести торжества, которые приурочены к этой дате, хотя это и неплохо. Но самое главное – дать университету новый импульс развития как современного многопрофильного центра образования, науки и культуры", - заявил Медведев в среду на заседании попечительского совета СПбГУ. Он отметил, что в ходе подготовки к 300-летию университета была проделана значительная работа, ее координировало правительство России. Празднование юбилея, по его словам, воздает должное всем великим ученым, чей труд и талант на протяжении этих веков способствовал процветанию страны, укреплению ее позиций в мире, развитию научных и технологических направлений. Медведев надеется, что Россия в этих направлениях останется лидером. "Проблем, естественно, у университета предостаточно, об этом сегодня доложит и ректор, и другие коллеги скажут. Поскольку университет - очень сложное такое образование, которое в силу исторических причин находится в огромном количестве мест. Эта проблема насчитывает уже века, можно сказать. В конечном счете она препятствует решению целого ряда важнейших университетских задач", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230606/spbgu-1876393772.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, наука, образование - общество