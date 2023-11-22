https://ria.ru/20231122/sneg-1910978488.html
В Дагестане выпал первый снег
В Дагестане выпал первый снег - РИА Новости, 22.11.2023
В Дагестане выпал первый снег
Первый снег выпал на этой неделе в горных и высокогорных районах Дагестана, местные власти и жители делятся фотографиями в социальных сетях и Telegram-каналах. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:47
2023-11-22T09:47
2023-11-22T11:06
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал на этой неделе в горных и высокогорных районах Дагестана, местные власти и жители делятся фотографиями в социальных сетях и Telegram-каналах. "В Цунтинском районе выпал первый снег более 10 сантиметров. В связи с этим на территории муниципалитета мобилизованы все силы по уборке сельских дорог", - сообщает пресс-служба администрации района. Власти Агульского района в связи с выпадением мокрого снега призвали водителей быть особо внимательными и строго соблюдать скоростной режим. В Гумбетовском районе из-за снежной бури временно закрыли участок дороги республиканского значения Хасавюрт - Тлох, ведущий через высокогорный Харибский перевал. "На перевале минусовая температура, сильный порывистый ветер, нулевая видимость. Работы по расчистке дорожного полотна от снежных заносов начнутся как только позволят погодные условия", - рассказали в районной администрации. Также первый снег уже выпал в Ахвахском, Кулинском, Цумадинском, Чародинском районах.
https://ria.ru/20231122/fobos-1910967431.html
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Общество, Цунтинский район, Гумбетовский район, Хасавюрт, Погода, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане выпал первый снег
Первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана