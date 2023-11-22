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Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство - РИА Новости, 22.11.2023
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП. <…> Суд назначил административный арест сроком на 13 суток", — говорится в релизе.Вину певец признал.Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.В пресс-службе пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.Вскоре после задержания Шарлота в Пулково глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Певец Шарлот получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости.
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
«
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП. <…> Суд назначил административный арест сроком на 13 суток", — говорится в релизе.
Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.
В пресс-службе пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев
. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Вскоре после задержания Шарлота в Пулково глава Лиги безопасного интернета
Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына