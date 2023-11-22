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Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
17:37 22.11.2023 (обновлено: 18:22 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911126119.html
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство - РИА Новости, 22.11.2023
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:37
2023-11-22T18:22
шоубиз
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба судов города.&quot;Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП. &lt;…&gt; Суд назначил административный арест сроком на 13 суток&quot;, — говорится в релизе.Вину певец признал.Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.В пресс-службе пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.Вскоре после задержания Шарлота в Пулково глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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санкт-петербург, происшествия
Шоубиз, Санкт-Петербург, Происшествия
Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство

Певец Шарлот получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП. <…> Суд назначил административный арест сроком на 13 суток", — говорится в релизе.

Вину певец признал.
Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.
В пресс-службе пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Вскоре после задержания Шарлота в Пулково глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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