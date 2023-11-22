https://ria.ru/20231122/sammit-1911073907.html

Начался онлайн-саммит G20 с участием Путина

Начался онлайн-саммит G20 с участием Путина - РИА Новости, 22.11.2023

Начался онлайн-саммит G20 с участием Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) по видеосвязи, свидетельствуют кадры трансляции... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:25

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владимир путин

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саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) по видеосвязи, свидетельствуют кадры трансляции встречи. Саммит лидеров G20 открыл премьер-министр Индии Нарендра Моди - на правах представителя страны-председателя "Большой двадцатки". Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Очный саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки", в ходе которой можно будет рассмотреть вопросы, предложенные на прошедшем в сентябре саммите. На очном саммите была единогласно принята декларация лидеров G20. Виртуальный саммит, как отмечали ранее в МИД Индии, рассмотрит ключевые итоги и пункты действий саммита в Нью-Дели, а также рассмотрит события, произошедшие с тех пор. В дискуссию также войдут вопросы, обсуждавшиеся на втором саммите "Голос глобального Юга", состоявшемся 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря ранее о выступлении Путина на саммите G20, отмечал, что "повестка понятна - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная", и подчеркивал, что "будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована".

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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в мире, индия, россия, владимир путин, большая двадцатка, саммит g20