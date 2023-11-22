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В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России - РИА Новости, 22.11.2023
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16:13 22.11.2023 (обновлено: 16:15 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/rossiya-1911099241.html
В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России
В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России - РИА Новости, 22.11.2023
В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России
КПРФ поддерживает идею о необходимости возродить идеологию, но попытки искусственно сконструировать новую идеологию в РФ без опоры на советский период истории... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:13
2023-11-22T16:15
общество
россия
юрий афонин
александр бастрыкин
кпрф
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. КПРФ поддерживает идею о необходимости возродить идеологию, но попытки искусственно сконструировать новую идеологию в РФ без опоры на советский период истории обречены на провал, заявил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин в Telegram. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны. &quot;Очень важно, что этот тезис снова прозвучал в публичном пространстве. Это свидетельствует о том, что наша власть приходит к пониманию очевидного: без надёжного идеологического фундамента мы не сможем выстоять и победить в войне, развязанной Западом против нашей страны. КПРФ неоднократно заявляла о необходимости возродить идеологию. Она должна служить ценностной опорой и быть ориентиром для наших граждан&quot;, - написал он.При этом Афонин отметил, что мысль о возрождении идеологии в России правильная, но к ней нужно подходить максимально осторожно, вкладывая в нее важные ценности. "На мой взгляд, очевидно, что черпать идеи для новой государственной идеологии необходимо, прежде всего, в советском периоде нашей истории… И всякие попытки искусственно сконструировать новую идеологию без опоры на блестящий советский период нашей истории, который стал вершиной русской цивилизации, обречены на провал", - добавил депутат.
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общество, россия, юрий афонин, александр бастрыкин, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, Юрий Афонин, Александр Бастрыкин, КПРФ, Госдума РФ
В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России

Афонин: КПРФ поддерживает идею возродить идеологию с опорой на советский период

© РИА Новости / В. Бак | Перейти в медиабанкПионеры
Пионеры - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / В. Бак
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. КПРФ поддерживает идею о необходимости возродить идеологию, но попытки искусственно сконструировать новую идеологию в РФ без опоры на советский период истории обречены на провал, заявил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин в Telegram.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны.
«

"Очень важно, что этот тезис снова прозвучал в публичном пространстве. Это свидетельствует о том, что наша власть приходит к пониманию очевидного: без надёжного идеологического фундамента мы не сможем выстоять и победить в войне, развязанной Западом против нашей страны. КПРФ неоднократно заявляла о необходимости возродить идеологию. Она должна служить ценностной опорой и быть ориентиром для наших граждан", - написал он.

При этом Афонин отметил, что мысль о возрождении идеологии в России правильная, но к ней нужно подходить максимально осторожно, вкладывая в нее важные ценности.
"На мой взгляд, очевидно, что черпать идеи для новой государственной идеологии необходимо, прежде всего, в советском периоде нашей истории… И всякие попытки искусственно сконструировать новую идеологию без опоры на блестящий советский период нашей истории, который стал вершиной русской цивилизации, обречены на провал", - добавил депутат.
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ОбществоРоссияЮрий АфонинАлександр БастрыкинКПРФГосдума РФ
 
 
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