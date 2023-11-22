https://ria.ru/20231122/raketa-1911090325.html
МИД России прокомментировал запуск КНДР ракеты со спутником
МИД России прокомментировал запуск КНДР ракеты со спутником - РИА Новости, 22.11.2023
МИД России прокомментировал запуск КНДР ракеты со спутником
МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:58
2023-11-22T15:58
2023-11-22T16:24
в мире
мария захарова
сеул
пхеньян
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией ситуации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html
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в мире, мария захарова, сеул, пхеньян
В мире, Мария Захарова, Сеул, Пхеньян
МИД России прокомментировал запуск КНДР ракеты со спутником
МИД РФ назвал запуск КНДР ракеты со спутником заблаговременно анонсированным