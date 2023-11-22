https://ria.ru/20231122/pvo-1911045619.html

Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ

Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ

Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:01

2023-11-22T14:01

2023-11-22T15:21

безопасность

одкб

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.По словам главы государства, вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России."Хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов - это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", - заявил Путин.Пресс-служба Кремля также сообщила, что 23 ноября президент России Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Кроме того, будут обсуждены в повестке дня сессии ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

https://ria.ru/20231120/odkb-1910522555.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одкб, владимир путин