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Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ
Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:01
2023-11-22T14:01
2023-11-22T15:21
безопасность
одкб
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.По словам главы государства, вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России."Хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов - это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", - заявил Путин.Пресс-служба Кремля также сообщила, что 23 ноября президент России Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Кроме того, будут обсуждены в повестке дня сессии ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
https://ria.ru/20231120/odkb-1910522555.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одкб, владимир путин
Безопасность, ОДКБ, Владимир Путин
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ
Путин: проведена большая работа со странами ОДКБ по единой общей системе ПВО
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
По словам главы государства, вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
, который в эти дни находится с визитом в России.
"Хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более что завтра у нас в Минске
встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов - это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", - заявил Путин.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что 23 ноября президент России Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, будут обсуждены в повестке дня сессии ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поспособствует обороне и безопасности