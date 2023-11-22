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Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
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14:01 22.11.2023 (обновлено: 15:21 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pvo-1911045619.html
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ
Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:01
2023-11-22T15:21
безопасность
одкб
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.По словам главы государства, вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России."Хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов - это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", - заявил Путин.Пресс-служба Кремля также сообщила, что 23 ноября президент России Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Кроме того, будут обсуждены в повестке дня сессии ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
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безопасность, одкб, владимир путин
Безопасность, ОДКБ, Владимир Путин
Путин рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ

Путин: проведена большая работа со странами ОДКБ по единой общей системе ПВО

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия провела большую работу со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
По словам главы государства, вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России.
"Хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов - это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", - заявил Путин.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что 23 ноября президент России Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, будут обсуждены в повестке дня сессии ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
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