https://ria.ru/20231122/putin-1911074035.html
Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ
Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ
Президент России Владимир Путин призвал правительство не упускать из виду подготовку необходимых документов по вопросам сотрудничества в сфере безопасности в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:24
2023-11-22T15:24
2023-11-22T15:24
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одкб
зрк с-300
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политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство не упускать из виду подготовку необходимых документов по вопросам сотрудничества в сфере безопасности в рамках ОДКБ. На совещании с кабмином Путин поднял тему обеспечения общей безопасности, в частности, формирования единой системы ПВО стран ОДКБ, а также сказал о поставках в Таджикистан восьми пусковых установок С-300. "Мы готовы к работе. Готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение. Министр вот с утра докладывал, как идет работа. Это технический вопрос, но прошу его не упустить", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, одкб, зрк с-300, таджикистан, политика
Россия, Владимир Путин, ОДКБ, ЗРК С-300, Таджикистан, Политика
Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ
Путин призвал не упускать вопросы подготовки документов по безопасности в ОДКБ