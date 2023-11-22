https://ria.ru/20231122/putin-1911074035.html

Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ

Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ

Президент России Владимир Путин призвал правительство не упускать из виду подготовку необходимых документов по вопросам сотрудничества в сфере безопасности в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

россия

владимир путин

одкб

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таджикистан

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство не упускать из виду подготовку необходимых документов по вопросам сотрудничества в сфере безопасности в рамках ОДКБ. На совещании с кабмином Путин поднял тему обеспечения общей безопасности, в частности, формирования единой системы ПВО стран ОДКБ, а также сказал о поставках в Таджикистан восьми пусковых установок С-300. "Мы готовы к работе. Готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение. Министр вот с утра докладывал, как идет работа. Это технический вопрос, но прошу его не упустить", - сказал Путин.

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россия, владимир путин, одкб, зрк с-300, таджикистан, политика