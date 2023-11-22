https://ria.ru/20231122/putin-1911016314.html

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова и добрые пожелания от Путина

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова и добрые пожелания от Путина - РИА Новости, 22.11.2023

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова и добрые пожелания от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему "теплые слова и добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:13

2023-11-22T12:13

2023-11-22T12:47

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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему "теплые слова и добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина. "Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во много именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья", - сказал Володин. По его словам, отношения между "Россией и Китаем находятся на пике развития". "И во многом это, конечно, благодаря тому, что отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и вами, уважаемый председатель, настолько доверительные, и они обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества", - добавил спикер Госдумы. Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.Володин рассказал, что во вторник он и делегация Думы были в музее компартии Китая, "могли проследить путь развития Китая на протяжении 100 лет, именно с момента создания компартии, как зарождалось государство, как оно было образовано в 1949 году". "Путь развития партии - это путь развития страны. И на каждом этапе развития можно было увидеть: когда были отношения между лидерами наших стран, отношения между государствами развивались, мы от этого все выигрывали. А когда отношения охлаждались, наступали времена, которые лучше не вспоминать", - констатировал политик.Володин заметил, что задача парламента - "законодательно закрепить все решения, которые достигнуты" на уровне руководителей государств. "Сделать со своей стороны все возможное, чтобы в рамках парламентского измерения мы также вносили свой вклад в развитие отношений между нашими странами, нашими народами", - продолжил Володин.Российский политик указал, что хотя у всех пяти фракций Госдумы бывают разные точки зрения при принятии законов, в том, что касается отношений России и Китая, они занимают единую консолидированную позицию. "Эти отношения для нас крайне важны", - заключил Володин.Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20231122/ulybka-1910957935.html

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в мире, китай, россия, владимир путин, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей