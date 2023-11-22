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Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
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13:58 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/proekt-1911044801.html
Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы
Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023
Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы
Мосгордума рассматривает проект бюджета столицы на 2024-2026 годы на пленарном заседании в среду, планируется принять его во всех трех чтениях, передает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:58
2023-11-22T13:58
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгордума рассматривает проект бюджета столицы на 2024-2026 годы на пленарном заседании в среду, планируется принять его во всех трех чтениях, передает корреспондент РИА Новости. Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 22 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объёме до 159,5 миллиарда рублей. Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, темп роста доходов бюджета в ближайшие три года составит порядка 7% ежегодно. Расходы социальной направленности на следующий год составят 15,5%, что превышает общий темп роста бюджета. Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов планируется направить на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации. -0-
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московская городская дума, москва
Московская городская дума, Москва
Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы

Мосгордума рассматривает проект городского бюджета на 2024-2026 годы

© Фото : МосгордумаМосгордума
Мосгордума - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Мосгордума
Мосгордума. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгордума рассматривает проект бюджета столицы на 2024-2026 годы на пленарном заседании в среду, планируется принять его во всех трех чтениях, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 22 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение.
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Вчера, 13:15
Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объёме до 159,5 миллиарда рублей.
Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, темп роста доходов бюджета в ближайшие три года составит порядка 7% ежегодно. Расходы социальной направленности на следующий год составят 15,5%, что превышает общий темп роста бюджета.
Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов планируется направить на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия. На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации. -0-
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