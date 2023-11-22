https://ria.ru/20231122/pensii-1911065998.html

Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:55

2023-11-22T14:55

2023-11-22T14:55

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%. В документе отмечается, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100%. "С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%", - говорится в сопроводительных документах. Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911028644.html

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совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество