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СМИ: Испания вскоре будет готова признать независимость Палестины - РИА Новости, 22.11.2023
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14:38 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/palestina-1911060109.html
СМИ: Испания вскоре будет готова признать независимость Палестины
СМИ: Испания вскоре будет готова признать независимость Палестины - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: Испания вскоре будет готова признать независимость Палестины
Переизбранный на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес сообщит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что его страна вскоре будет готова признать... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:38
2023-11-22T14:38
в мире
израиль
палестина
педро санчес
испания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Переизбранный на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес сообщит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что его страна вскоре будет готова признать Государство Палестина, сообщила в среду газета El Confidencial с ссылкой на источники, знакомые с ходом поездки испанского премьера в Израиль. Планируется, что Санчес сделает это заявление во время запланированной на четверг поездки в Израиль, где вместе со своим бельгийским коллегой Александром де Кроо планирует встретиться с Нетаньяху и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также лидером Палестины Махмудом Аббасом. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания, а с 1 января председательство перейдет к Бельгии, поэтому присутствие обоих лидеров в Израиле и Палестине призвано донести позицию ЕС до руководителей обеих сторон конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, палестина, педро санчес, испания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Педро Санчес, Испания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Испания вскоре будет готова признать независимость Палестины

El Confidencial: Санчес объявит, что Испания будет готова признать Палестину

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Переизбранный на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес сообщит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что его страна вскоре будет готова признать Государство Палестина, сообщила в среду газета El Confidencial с ссылкой на источники, знакомые с ходом поездки испанского премьера в Израиль.
Планируется, что Санчес сделает это заявление во время запланированной на четверг поездки в Израиль, где вместе со своим бельгийским коллегой Александром де Кроо планирует встретиться с Нетаньяху и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также лидером Палестины Махмудом Аббасом.
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В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания, а с 1 января председательство перейдет к Бельгии, поэтому присутствие обоих лидеров в Израиле и Палестине призвано донести позицию ЕС до руководителей обеих сторон конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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