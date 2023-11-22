https://ria.ru/20231122/oteli-1911108055.html
Решетников заявил о росте цен в российских отелях в 2023 году
Решетников заявил о росте цен в российских отелях в 2023 году - РИА Новости, 22.11.2023
Решетников заявил о росте цен в российских отелях в 2023 году
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Цены в российских отелях выросли в 2023 году, по данным Росстата, на 8-14 процентов в зависимости от категории, сообщил министр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:38
2023-11-22T16:38
2023-11-22T17:09
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Цены в российских отелях выросли в 2023 году, по данным Росстата, на 8-14 процентов в зависимости от категории, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства."Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года цены в сегменте 2-3 звезды выросли на 8-11 процентов, в премиальных отелях 4-5 звезд – 14 процентов рост. Здесь главное – наращивание номерного фонда", – сказал он.По данным Росстата, за девять месяцев этого года введено в эксплуатацию 10 тысяч новых номеров. За весь прошлый год показатель был 11 тысяч, то есть прирост составляет плюс 40 процентов, подчеркнул Решетников.Самые популярные по числу бронирований – Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Загрузка отелей на основных горнолыжных курортах – Шерегеш, Архыз и Красная Поляна – существенно выше среднего, отметил министр.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, россия, краснодарский край, москва, максим решетников, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), отели, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Россия, Краснодарский край, Москва, Максим Решетников, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Отели, Туризм
Решетников заявил о росте цен в российских отелях в 2023 году
Решетников: цены в российских отелях выросли на 8-14 процентов в 2023 году