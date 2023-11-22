https://ria.ru/20231122/oman-1909220678.html

Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами

Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами - РИА Новости, 22.11.2023

Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами

В отличие от космополитичных ОАЭ, в Омане сохранился настоящий восточный колорит. И совсем уж строгого соблюдения местных правил от туристов не требуют, а... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:03

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Светлана Давыдова. В отличие от космополитичных ОАЭ, в Омане сохранился настоящий восточный колорит. И совсем уж строгого соблюдения местных правил от туристов не требуют, а россиянам не нужна виза. К тому же есть прямые рейсы. О том, как организовать каникулы в стране, где более трех тысяч километров белоснежных пляжей, — в материале РИА Новости.Если б я был султанВ 1937-м здесь нашли нефть, и с тех пор Оман процветает: отличные автодороги, красивые современные города, высокий уровень образования и медицины.Но небоскребов нет, население предпочитает национальную одежду, а султан обладает безраздельной властью, которая передается по наследству.Для туристов Оман открылся в конце 1980-х. "Роскошные отели, очень хорошие пляжи. Насыщенные экскурсионные туры. Чисто, много зелени. Рекомендую поездить по стране", — говорит заместитель гендиректора туроператора "Пантеон" Неля Огурцова.Оман входит в число самых безопасных государств в мире. Случаи воровства единичны, столкнуться с агрессией на улицах практически невозможно.Гостей принимают хорошо, и туристы едут. "Дубай часто разочаровывает. Если хочется чего-то аутентичного — вам в Оман", — отмечает гендиректор туроператора DMC OldOman Дмитрий Калистров.По его наблюдениям, российских туристов в Омане все больше. "Прямых зимних направлений ведь не так много", — поясняет эксперт.Чего только нетВысоким сезоном считается зима — с октября по конец апреля. В январе и феврале воздух днем порядка 25 градусов, вода — 23-27."Это лучшее время для серфинга, осмотра деревень, исследования пещер, посещения нацпарков и дайвинга", — указывают в пресс-службе "Слетать.ру".В Омане живописная и разнообразная природа: горы, водопады, саванны, тропики, фьорды, пустыни, оазисы, коралловые рифы. В заповедниках — гигантские черепахи, антилопы орикс, пепельные соколы.Царство финиковГлавная достопримечательность столицы, Маската, — мечеть Султана Кабуса. В главном зале — ковер ручной работы размером с футбольное поле (его на протяжении четырех лет в две смены создавали 600 мастериц). Люстра — из сотен тысяч кристаллов Swarovski. Туристов пускают с 8 до 11 утра, кроме пятницы.Дворец Аль-Алам — резиденция султана и один из символом государства. Правда, полюбоваться им можно только снаружи.Старинные улочки ведут к рынку Матрах. Там покупают ювелирные изделия ручной работы, керамику, благовония, традиционные ножи — ханджары, кашемировые шали.Салала — второй по величине город в Омане и столица губернаторства Дофар. Здесь немного прохладнее. Чаще идут дожди, так что осенью все зеленеет.А еще в Дофаре пляжи с белоснежным песком. Много водопадов, карстовых провалов и других природных достопримечательностей. И, конечно, в пустыне красивые закаты.В Низве несколько рынков, не пропустите фруктовый. Там огромный выбор фиников (в Омане их более трех десятков видов). И традиционная халва. Продается она в небольших мисках, куда разливается в жидком виде. За ней в Оман приезжают даже из Арабских Эмиратов.Под небом пустыниМестные компании предлагают множество интересных туров. Но расстояния довольно большие.Самый популярный однодневный маршрут — оазис Wadi Shab и карстовое озеро Sink Hole (90 долларов с человека). "Вади — это необычные природные образования, которые ошибочно называют руслами рек. На самом деле они веками вытачивались потоками дождевой воды. Получились прохладные зеленые ущелья с небольшими и кристально чистыми пресными озерами. Если там не побывал, не видел Оман", — объясняет Дмитрий Калистров.Есть и многодневные туры с ночевками в разных местах. Туристов возят по всему Оману."Ранним утром — в Низву, ночуем. Затем — горный курорт Джебель Ахдар и второй по размерам в мире каньон, где просто фантастические виды. Вечером — в пустыню за экстримом", — перечисляет Дмитрий. Виза и валютаЕсли тур не более чем на 14 дней, виза не нужна. Никаких справок и прививок не требуется, но медицинская страховка желательна.Оманский риал — одна из самых устойчивых валют в мире. Курс — 2,6 доллара. Везти евро менее выгодно. Но доллары не должны быть старше 2009 года, а евро — 2010-го, иначе обменяют невыгодно или вообще не примут.Девушкам лучше носить свободную одежду с закрытыми плечами и подолом ниже колена. Бикини на пляжах не запрещены, но ограничения возможны в вади, где отдыхают оманские семьи.Спиртное — только на территории отелей. Дорого (бутылка пива — 400-500 рублей). С собой разрешают привезти четыре литра на человека. Еще два — купить в дьюти-фри, подтвердив документально, что вы турист.А вот навеселе в общественных местах лучше не появляться — могут арестовать. Шопинг и едаВ торговых моллах есть европейские товары, но в основном это массмаркет. Люксовых брендов нет. Из местных марок обратите внимание на нишевую парфюмерию Amouage.Из кулинарных специалитетов — шува. Мясо (баранина, козлятина) маринуется, заворачивается в банановые листья и в течение суток томится в глиняной яме. Подают с рисом.На местную кухню, конечно, оказывают влияние многочисленные мигранты из соседних Индии, Пакистана, Шри-Ланки, составляющие почти половину населения. Бюджетно можно пообедать в национальных закусочных, а также фастфудом. Туристы отмечают очень вкусные гамбургеры и свежевыжатые соки.Типичный перекус — финики. Практически везде гостю предложат оманский кофе с кардамоном и специфический чайный напиток с молоком — "карак".Цены и дорогаПрямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет национальный перевозчик Oman Air. Также ест варианты со стыковочными — авиакомпаниями Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air."Глубина продаж туров в Оман у нас достигает середины июня следующего года. Поскольку отельная база не очень большая, номера быстро разбирают", — поясняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. В основном летят на семь-восемь ночей. В декабре пакетный тур на неделю в "три звезды" в Маскате на двоих — от 157 тысяч с авиабилетами.По данным "Слетать.ру", большинство путешественников останавливаются в столице страны. "Порядка 65 процентов бронирований — это "четыре звезды", 27 процентов — "пятерки", — уточнили в сервисе. У них неделя на двоих в Оман с прямым перелетом в конце ноября — от 175 тысяч.Аренда машины — от 40 долларов в сутки. Нужно учесть, что в некоторые места пропустят только на внедорожнике (есть пункты контроля).И для любителей восточной экзотики: ночевать необязательно в отелях. Оман безопасен, можно и палатку поставить. Главное, запастись едой и водой.

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https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html

https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html

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