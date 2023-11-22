Рейтинг@Mail.ru
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 22.11.2023 (обновлено: 08:03 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/oman-1909220678.html
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами - РИА Новости, 22.11.2023
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами
В отличие от космополитичных ОАЭ, в Омане сохранился настоящий восточный колорит. И совсем уж строгого соблюдения местных правил от туристов не требуют, а... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:00
2023-11-22T08:03
туризм
оман
маскат (город)
flydubai
air arabia
qatar airways
туризм
маршруты - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909210356_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_d24d9cf8ee7381ff87224af9c987bfef.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Светлана Давыдова. В отличие от космополитичных ОАЭ, в Омане сохранился настоящий восточный колорит. И совсем уж строгого соблюдения местных правил от туристов не требуют, а россиянам не нужна виза. К тому же есть прямые рейсы. О том, как организовать каникулы в стране, где более трех тысяч километров белоснежных пляжей, — в материале РИА Новости.Если б я был султанВ 1937-м здесь нашли нефть, и с тех пор Оман процветает: отличные автодороги, красивые современные города, высокий уровень образования и медицины.Но небоскребов нет, население предпочитает национальную одежду, а султан обладает безраздельной властью, которая передается по наследству.Для туристов Оман открылся в конце 1980-х. "Роскошные отели, очень хорошие пляжи. Насыщенные экскурсионные туры. Чисто, много зелени. Рекомендую поездить по стране", — говорит заместитель гендиректора туроператора "Пантеон" Неля Огурцова.Оман входит в число самых безопасных государств в мире. Случаи воровства единичны, столкнуться с агрессией на улицах практически невозможно.Гостей принимают хорошо, и туристы едут. "Дубай часто разочаровывает. Если хочется чего-то аутентичного — вам в Оман", — отмечает гендиректор туроператора DMC OldOman Дмитрий Калистров.По его наблюдениям, российских туристов в Омане все больше. "Прямых зимних направлений ведь не так много", — поясняет эксперт.Чего только нетВысоким сезоном считается зима — с октября по конец апреля. В январе и феврале воздух днем порядка 25 градусов, вода — 23-27."Это лучшее время для серфинга, осмотра деревень, исследования пещер, посещения нацпарков и дайвинга", — указывают в пресс-службе "Слетать.ру".В Омане живописная и разнообразная природа: горы, водопады, саванны, тропики, фьорды, пустыни, оазисы, коралловые рифы. В заповедниках — гигантские черепахи, антилопы орикс, пепельные соколы.Царство финиковГлавная достопримечательность столицы, Маската, — мечеть Султана Кабуса. В главном зале — ковер ручной работы размером с футбольное поле (его на протяжении четырех лет в две смены создавали 600 мастериц). Люстра — из сотен тысяч кристаллов Swarovski. Туристов пускают с 8 до 11 утра, кроме пятницы.Дворец Аль-Алам — резиденция султана и один из символом государства. Правда, полюбоваться им можно только снаружи.Старинные улочки ведут к рынку Матрах. Там покупают ювелирные изделия ручной работы, керамику, благовония, традиционные ножи — ханджары, кашемировые шали.Салала — второй по величине город в Омане и столица губернаторства Дофар. Здесь немного прохладнее. Чаще идут дожди, так что осенью все зеленеет.А еще в Дофаре пляжи с белоснежным песком. Много водопадов, карстовых провалов и других природных достопримечательностей. И, конечно, в пустыне красивые закаты.В Низве несколько рынков, не пропустите фруктовый. Там огромный выбор фиников (в Омане их более трех десятков видов). И традиционная халва. Продается она в небольших мисках, куда разливается в жидком виде. За ней в Оман приезжают даже из Арабских Эмиратов.Под небом пустыниМестные компании предлагают множество интересных туров. Но расстояния довольно большие.Самый популярный однодневный маршрут — оазис Wadi Shab и карстовое озеро Sink Hole (90 долларов с человека). "Вади — это необычные природные образования, которые ошибочно называют руслами рек. На самом деле они веками вытачивались потоками дождевой воды. Получились прохладные зеленые ущелья с небольшими и кристально чистыми пресными озерами. Если там не побывал, не видел Оман", — объясняет Дмитрий Калистров.Есть и многодневные туры с ночевками в разных местах. Туристов возят по всему Оману."Ранним утром — в Низву, ночуем. Затем — горный курорт Джебель Ахдар и второй по размерам в мире каньон, где просто фантастические виды. Вечером — в пустыню за экстримом", — перечисляет Дмитрий. Виза и валютаЕсли тур не более чем на 14 дней, виза не нужна. Никаких справок и прививок не требуется, но медицинская страховка желательна.Оманский риал — одна из самых устойчивых валют в мире. Курс — 2,6 доллара. Везти евро менее выгодно. Но доллары не должны быть старше 2009 года, а евро — 2010-го, иначе обменяют невыгодно или вообще не примут.Девушкам лучше носить свободную одежду с закрытыми плечами и подолом ниже колена. Бикини на пляжах не запрещены, но ограничения возможны в вади, где отдыхают оманские семьи.Спиртное — только на территории отелей. Дорого (бутылка пива — 400-500 рублей). С собой разрешают привезти четыре литра на человека. Еще два — купить в дьюти-фри, подтвердив документально, что вы турист.А вот навеселе в общественных местах лучше не появляться — могут арестовать. Шопинг и едаВ торговых моллах есть европейские товары, но в основном это массмаркет. Люксовых брендов нет. Из местных марок обратите внимание на нишевую парфюмерию Amouage.Из кулинарных специалитетов — шува. Мясо (баранина, козлятина) маринуется, заворачивается в банановые листья и в течение суток томится в глиняной яме. Подают с рисом.На местную кухню, конечно, оказывают влияние многочисленные мигранты из соседних Индии, Пакистана, Шри-Ланки, составляющие почти половину населения. Бюджетно можно пообедать в национальных закусочных, а также фастфудом. Туристы отмечают очень вкусные гамбургеры и свежевыжатые соки.Типичный перекус — финики. Практически везде гостю предложат оманский кофе с кардамоном и специфический чайный напиток с молоком — "карак".Цены и дорогаПрямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет национальный перевозчик Oman Air. Также ест варианты со стыковочными — авиакомпаниями Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air."Глубина продаж туров в Оман у нас достигает середины июня следующего года. Поскольку отельная база не очень большая, номера быстро разбирают", — поясняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. В основном летят на семь-восемь ночей. В декабре пакетный тур на неделю в "три звезды" в Маскате на двоих — от 157 тысяч с авиабилетами.По данным "Слетать.ру", большинство путешественников останавливаются в столице страны. "Порядка 65 процентов бронирований — это "четыре звезды", 27 процентов — "пятерки", — уточнили в сервисе. У них неделя на двоих в Оман с прямым перелетом в конце ноября — от 175 тысяч.Аренда машины — от 40 долларов в сутки. Нужно учесть, что в некоторые места пропустят только на внедорожнике (есть пункты контроля).И для любителей восточной экзотики: ночевать необязательно в отелях. Оман безопасен, можно и палатку поставить. Главное, запастись едой и водой.
https://ria.ru/20231027/vostok-1905345418.html
https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html
https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html
https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html
оман
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909210356_677:252:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a17117892bbfb088639a84fc4bcf0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, маскат (город), flydubai, air arabia, qatar airways, туризм, маршруты - туризм, куда можно лететь, куда поехать, впечатления - туризм, достопримечательности, отдых на море, туры, горячие туры, новый год
Туризм, Оман, Маскат (город), Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Туризм, Маршруты - Туризм, куда можно лететь, куда поехать, Впечатления - Туризм, Достопримечательности, Отдых на море, Туры, горячие туры, Новый год
Туры в Оман: арабская сказка, недооцененная туристами

Туроператоры отметили интерес россиян к новогодним путевкам в Оман

© iStock.com / olegbreslavtsevТуристы в пустыне в Омане
Туристы в пустыне в Омане - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / olegbreslavtsev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Светлана Давыдова. В отличие от космополитичных ОАЭ, в Омане сохранился настоящий восточный колорит. И совсем уж строгого соблюдения местных правил от туристов не требуют, а россиянам не нужна виза. К тому же есть прямые рейсы. О том, как организовать каникулы в стране, где более трех тысяч километров белоснежных пляжей, — в материале РИА Новости.

Если б я был султан

В 1937-м здесь нашли нефть, и с тех пор Оман процветает: отличные автодороги, красивые современные города, высокий уровень образования и медицины.
Но небоскребов нет, население предпочитает национальную одежду, а султан обладает безраздельной властью, которая передается по наследству.
© iStock.com / Lukas Bischoff

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

Мечеть Султана Кабуса в Максате

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

© iStock.com / Lukas Bischoff
1 из 3
© iStock.com / SeppFriedhuberКемпинг в пустыне
Кемпинг в пустыне
Кемпинг в пустыне
© iStock.com / SeppFriedhuber
2 из 3
© iStock.com / Rene PreimesserГигантская черепаха
Гигантская черепаха
Гигантская черепаха
© iStock.com / Rene Preimesser
3 из 3

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

© iStock.com / Lukas Bischoff
1 из 3
Кемпинг в пустыне
© iStock.com / SeppFriedhuber
2 из 3
Гигантская черепаха
© iStock.com / Rene Preimesser
3 из 3
Для туристов Оман открылся в конце 1980-х. "Роскошные отели, очень хорошие пляжи. Насыщенные экскурсионные туры. Чисто, много зелени. Рекомендую поездить по стране", — говорит заместитель гендиректора туроператора "Пантеон" Неля Огурцова.
Оман входит в число самых безопасных государств в мире. Случаи воровства единичны, столкнуться с агрессией на улицах практически невозможно.
© iStock.com / Aurore Kervoern

Вид на город Маскат в Омане

Вид на город Маскат в Омане

Вид на город Маскат в Омане

© iStock.com / Aurore Kervoern
1 из 4
© iStock.com / Travel Faery

Королевский оперный дом в Маскате, Оман

Королевский оперный дом в Маскате, Оман

Королевский оперный дом в Маскате, Оман

© iStock.com / Travel Faery
2 из 4
© iStock.com / Kerrick

Улица в Маскате

Улица в Маскате

Улица в Маскате

© iStock.com / Kerrick
3 из 4
© iStock.com / Dynamoland

Плато Джебель Ахдар

Плато Джебель Ахдар

Плато Джебель Ахдар

© iStock.com / Dynamoland
4 из 4

Вид на город Маскат в Омане

© iStock.com / Aurore Kervoern
1 из 4

Королевский оперный дом в Маскате, Оман

© iStock.com / Travel Faery
2 из 4

Улица в Маскате

© iStock.com / Kerrick
3 из 4

Плато Джебель Ахдар

© iStock.com / Dynamoland
4 из 4
Гостей принимают хорошо, и туристы едут. "Дубай часто разочаровывает. Если хочется чего-то аутентичного — вам в Оман", — отмечает гендиректор туроператора DMC OldOman Дмитрий Калистров.
По его наблюдениям, российских туристов в Омане все больше. "Прямых зимних направлений ведь не так много", — поясняет эксперт.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Альтернативы ОАЭ. Где еще теплое море, отличный сервис и восточный колорит
27 октября, 08:00

Чего только нет

Высоким сезоном считается зима — с октября по конец апреля. В январе и феврале воздух днем порядка 25 градусов, вода — 23-27.
"Это лучшее время для серфинга, осмотра деревень, исследования пещер, посещения нацпарков и дайвинга", — указывают в пресс-службе "Слетать.ру".
© iStock.com / tropicalpixsingaporeСерфинг в Омане
Серфинг в Омане - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / tropicalpixsingapore
Серфинг в Омане
В Омане живописная и разнообразная природа: горы, водопады, саванны, тропики, фьорды, пустыни, оазисы, коралловые рифы. В заповедниках — гигантские черепахи, антилопы орикс, пепельные соколы.

Царство фиников

Главная достопримечательность столицы, Маската, — мечеть Султана Кабуса. В главном зале — ковер ручной работы размером с футбольное поле (его на протяжении четырех лет в две смены создавали 600 мастериц). Люстра — из сотен тысяч кристаллов Swarovski. Туристов пускают с 8 до 11 утра, кроме пятницы.
© iStock.com / Travel Faery

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

© iStock.com / Travel Faery
1 из 3
© iStock.com / MlennyИнтерьер мечети Султана Кабуса
Интерьер мечети Султана Кабуса
Интерьер мечети Султана Кабуса
© iStock.com / Mlenny
2 из 3
© iStock.com / Lingbeek Королевский дворец Аль-Алам в Маскате
 Королевский дворец Аль-Алам в Маскате
Королевский дворец Аль-Алам в Маскате
© iStock.com / Lingbeek
3 из 3

Мечеть Султана Кабуса в Маскате

© iStock.com / Travel Faery
1 из 3
Интерьер мечети Султана Кабуса
© iStock.com / Mlenny
2 из 3
Королевский дворец Аль-Алам в Маскате
© iStock.com / Lingbeek
3 из 3
Дворец Аль-Алам — резиденция султана и один из символом государства. Правда, полюбоваться им можно только снаружи.
Старинные улочки ведут к рынку Матрах. Там покупают ювелирные изделия ручной работы, керамику, благовония, традиционные ножи — ханджары, кашемировые шали.
© iStock.com / Kirk FisherРынок Матрах
Рынок Матрах
Рынок Матрах
© iStock.com / Kirk Fisher
1 из 3
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped imageРынок Матрах в Маскате
Рынок Матрах в Маскате
Рынок Матрах в Маскате
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped image
2 из 3
CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of MutrahРынок Матрах в Омане
Рынок Матрах в Омане
Рынок Матрах в Омане
CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah
3 из 3
Рынок Матрах
© iStock.com / Kirk Fisher
1 из 3
Рынок Матрах в Маскате
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped image
2 из 3
Рынок Матрах в Омане
CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah
3 из 3
Салала — второй по величине город в Омане и столица губернаторства Дофар. Здесь немного прохладнее. Чаще идут дожди, так что осенью все зеленеет.
А еще в Дофаре пляжи с белоснежным песком. Много водопадов, карстовых провалов и других природных достопримечательностей.
И, конечно, в пустыне красивые закаты.
© iStock.com / benedek

Пляж в Дофаре, Оман

Пляж в Дофаре, Оман

Пляж в Дофаре, Оман

© iStock.com / benedek
1 из 2
© iStock.com / sharrocks

Туристы у водопада в Салале, Оман

Туристы у водопада в Салале, Оман

Туристы у водопада в Салале, Оман

© iStock.com / sharrocks
2 из 2

Пляж в Дофаре, Оман

© iStock.com / benedek
1 из 2

Туристы у водопада в Салале, Оман

© iStock.com / sharrocks
2 из 2
В Низве несколько рынков, не пропустите фруктовый. Там огромный выбор фиников (в Омане их более трех десятков видов). И традиционная халва. Продается она в небольших мисках, куда разливается в жидком виде. За ней в Оман приезжают даже из Арабских Эмиратов.

Под небом пустыни

Местные компании предлагают множество интересных туров. Но расстояния довольно большие.
Самый популярный однодневный маршрут — оазис Wadi Shab и карстовое озеро Sink Hole (90 долларов с человека). "Вади — это необычные природные образования, которые ошибочно называют руслами рек. На самом деле они веками вытачивались потоками дождевой воды. Получились прохладные зеленые ущелья с небольшими и кристально чистыми пресными озерами. Если там не побывал, не видел Оман", — объясняет Дмитрий Калистров.
© iStock.com / Richard Heath

Верблюд заглядывает в салон автомобиля в пустыне Вахиба в Омане

Верблюд заглядывает в салон автомобиля в пустыне Вахиба в Омане

Верблюд заглядывает в салон автомобиля в пустыне Вахиба в Омане

© iStock.com / Richard Heath
1 из 3
© iStock.com / Angelo D'Amico

Туристы в пустыне Вахиба, Оман

Туристы в пустыне Вахиба, Оман

Туристы в пустыне Вахиба, Оман

© iStock.com / Angelo D'Amico
2 из 3
© iStock.com / ZambeziShark

Машина едет по бархану в пустыне в Маскате

Машина едет по бездорожью в пустыне в Маскате

Машина едет по бархану в пустыне в Маскате

© iStock.com / ZambeziShark
3 из 3

Верблюд заглядывает в салон автомобиля в пустыне Вахиба в Омане

© iStock.com / Richard Heath
1 из 3

Туристы в пустыне Вахиба, Оман

© iStock.com / Angelo D'Amico
2 из 3

Машина едет по бархану в пустыне в Маскате

© iStock.com / ZambeziShark
3 из 3
Есть и многодневные туры с ночевками в разных местах. Туристов возят по всему Оману.
"Ранним утром — в Низву, ночуем. Затем — горный курорт Джебель Ахдар и второй по размерам в мире каньон, где просто фантастические виды. Вечером — в пустыню за экстримом", — перечисляет Дмитрий.
Караван в пустыне Сахара - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире
7 июля, 08:00

Виза и валюта

Если тур не более чем на 14 дней, виза не нужна. Никаких справок и прививок не требуется, но медицинская страховка желательна.
Оманский риал — одна из самых устойчивых валют в мире. Курс — 2,6 доллара. Везти евро менее выгодно. Но доллары не должны быть старше 2009 года, а евро — 2010-го, иначе обменяют невыгодно или вообще не примут.
© iStock.com / johan10Оманский риал
Оманский риал - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / johan10
Оманский риал
Девушкам лучше носить свободную одежду с закрытыми плечами и подолом ниже колена. Бикини на пляжах не запрещены, но ограничения возможны в вади, где отдыхают оманские семьи.
Спиртное — только на территории отелей. Дорого (бутылка пива — 400-500 рублей). С собой разрешают привезти четыре литра на человека. Еще два — купить в дьюти-фри, подтвердив документально, что вы турист.
А вот навеселе в общественных местах лучше не появляться — могут арестовать.
Девушка на Гранд базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой
1 ноября, 08:00

Шопинг и еда

В торговых моллах есть европейские товары, но в основном это массмаркет. Люксовых брендов нет. Из местных марок обратите внимание на нишевую парфюмерию Amouage.
Из кулинарных специалитетов — шува. Мясо (баранина, козлятина) маринуется, заворачивается в банановые листья и в течение суток томится в глиняной яме. Подают с рисом.
© iStock.com / ChalabalaПродажа сувениров на рынке в Маскате
Продажа сувениров на рынке в Маскате - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / Chalabala
Продажа сувениров на рынке в Маскате
На местную кухню, конечно, оказывают влияние многочисленные мигранты из соседних Индии, Пакистана, Шри-Ланки, составляющие почти половину населения. Бюджетно можно пообедать в национальных закусочных, а также фастфудом. Туристы отмечают очень вкусные гамбургеры и свежевыжатые соки.
© iStock.com / Marko RupenaПродажа фиников на рынке в Низве, Оман
Продажа фиников на рынке в Низве, Оман - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / Marko Rupena
Продажа фиников на рынке в Низве, Оман
Типичный перекус — финики. Практически везде гостю предложат оманский кофе с кардамоном и специфический чайный напиток с молоком — "карак".

Цены и дорога

Прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет национальный перевозчик Oman Air. Также ест варианты со стыковочными — авиакомпаниями Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air.
"Глубина продаж туров в Оман у нас достигает середины июня следующего года. Поскольку отельная база не очень большая, номера быстро разбирают", — поясняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. В основном летят на семь-восемь ночей. В декабре пакетный тур на неделю в "три звезды" в Маскате на двоих — от 157 тысяч с авиабилетами.
© iStock.com / ArtEvent ET

Dutу Free в аэропорту Маската, Оман

Dutу Free в аэропорту Маската, Оман

Dutу Free в аэропорту Маската, Оман

© iStock.com / ArtEvent ET
1 из 2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Самолеты авиакомпаний Oman Air и S7 в аэропорту Домодедово

Самолеты авиакомпаний Oman Air и S7 в аэропорту Домодедово

Самолеты авиакомпаний Oman Air и S7 в аэропорту Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Dutу Free в аэропорту Маската, Оман

© iStock.com / ArtEvent ET
1 из 2

Самолеты авиакомпаний Oman Air и S7 в аэропорту Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 2
По данным "Слетать.ру", большинство путешественников останавливаются в столице страны. "Порядка 65 процентов бронирований — это "четыре звезды", 27 процентов — "пятерки", — уточнили в сервисе. У них неделя на двоих в Оман с прямым перелетом в конце ноября — от 175 тысяч.
Аренда машины — от 40 долларов в сутки. Нужно учесть, что в некоторые места пропустят только на внедорожнике (есть пункты контроля).
И для любителей восточной экзотики: ночевать необязательно в отелях. Оман безопасен, можно и палатку поставить. Главное, запастись едой и водой.
Пара смотрит на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Увидеть Африку и не опьянеть. Почему стоит поехать на отдых в ЮАР
15 ноября, 08:00
 
ТуризмОманМаскат (город)FlydubaiAir ArabiaQatar AirwaysТуризмМаршруты - Туризмкуда можно лететькуда поехатьВпечатления - ТуризмДостопримечательностиОтдых на мореТурыгорячие турыНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала