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Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС повторят в ноябре, сообщили СМИ

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС повторят в ноябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2023

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС повторят в ноябре, сообщили СМИ

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, запланированная на четверг, повторится в ноябре,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:04

2023-11-22T17:04

2023-11-22T17:04

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красный крест

израиль

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, запланированная на четверг, повторится в ноябре, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного палестинского чиновника. "Вторая партия последует за первой партией. Им потребуется четыре или пять дней, чтобы организовать ее, в ней примут участие 50 израильтян (заложников) в обмен на 150 палестинцев (заключенных)", - сказал агентству чиновник. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе. По словам замглавы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, озвученным телеканалу Al Jazeera, перемирие начнется завтра, в четверг - 23 ноября.

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международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный крест, израиль, в мире, хамас, сектор газа