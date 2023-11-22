https://ria.ru/20231122/nauka-1910748538.html

Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика

Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика - РИА Новости, 22.11.2023

Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика

Ученые САФУ вместе с коллегами из РГГМУ в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) установили особенности загрязнения Арктики морским мусором,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:00

2023-11-22T03:00

2023-11-22T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

арктика

новая земля

северный (арктический) федеральный университет

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые САФУ вместе с коллегами из РГГМУ в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) установили особенности загрязнения Арктики морским мусором, сообщили в пресс-службе вуза. Специалисты доказали, что, в отличие от других загрязненных участков Мирового океана, в высокоширотной Арктике мусор выносится на берег силами прибоя, а не скапливается на водной поверхности.Арктика – уникальная экосистема, крайне уязвимая к загрязнению морской среды. Ветви атлантических течений приносят мусор, делая территорию "тупиком" для отходов. Из-за уменьшения ледяного покрова, открытия Северного морского пути, роста промышленного судоходства и рыболовства, а также расширения туристической деятельности Арктика становится зоной повышенного антропологического влияния, рассказали специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ).В ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) исследователи, изучая загрязнение Арктики, установили, как в регионе накапливается морской мусор. По словам исследователей, впервые были получены данные, что мусорное пятно в Западной Арктике формируется не в самом море."В рамках экспедиций "Арктический плавучий университет" 2021-2023 гг. мы доказали, что в Арктике, в отличие от других известных мусорных участков мирового океана, отходы не скапливаются на поверхности воды, а выносятся на побережье островов: прежде всего, архипелага Новая Земля и Земля Франца Иосифа", – сообщил руководитель экспедиции, директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.Ученые отметили, что чаще всего накапливаемый мусор имеет небольшой размер – до 50 см, но море также выбрасывает и крупные предметы рыболовства: буи, ящики, рыболовные сети и другие."Впервые для Арктического региона проведена оценка скорости накопления морского мусора на побережьях архипелага Новая Земля за 3 года: установлено, что несмотря на ежегодные уборки, он активно накапливается. Так, после полной очистки контрольных полигонов в 2021 г. в последующие годы – в 2022 и 2023 гг. – наблюдалось значительное накопление нового выброшенного морем мусора (до 70-80% от значений 2021 года)", – отметила заведующая лабораторией ПластикЛаб РГГМУ Александра Ершова.Исследователи САФУ подчеркнули, что несмотря на то, что пластик является самым распространенным материалом, отходы из стекла и металла все чаще находят на пляжах. Вероятно, это связано с увеличивающейся штормовой активностью моря, которая может быть обусловлена изменением климата в Арктике.В ходе экспедиции ученые выяснили, что основным источником загрязнений на побережьях архипелага Новая Земля являются суда разных стран (Россия, Норвегия, Дания, Великобритания, Германия, Исландия), ведущие активный рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, а также грузовые корабли, проходящие по Северному морскому пути. Это свидетельствует о регулярном нарушении требований международной Конвенции МАРПОЛ о запрете сброса пластикового мусора в океан.В 2023 году для изучения экологии Арктики специалисты впервые применили беспилотные дроны. Они оценили достоинства и недостатки нового способа: использование БПЛА позволяет рассмотреть больший охват побережья, но с его помощью невозможно идентифицировать происхождение и тип мелкого мусора. По мнению ученых, в будущем этот перспективный метод поможет мониторингу засорения пластиком труднодоступных районов Арктики.

https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

https://ria.ru/20231116/nauka-1909529252.html

россия

арктика

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, арктика, новая земля, северный (арктический) федеральный университет, экология