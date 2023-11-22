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Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика - РИА Новости, 22.11.2023
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Наука
 
03:00 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/nauka-1910748538.html
Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика
Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика - РИА Новости, 22.11.2023
Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика
Ученые САФУ вместе с коллегами из РГГМУ в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) установили особенности загрязнения Арктики морским мусором,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:00
2023-11-22T03:00
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые САФУ вместе с коллегами из РГГМУ в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) установили особенности загрязнения Арктики морским мусором, сообщили в пресс-службе вуза. Специалисты доказали, что, в отличие от других загрязненных участков Мирового океана, в высокоширотной Арктике мусор выносится на берег силами прибоя, а не скапливается на водной поверхности.Арктика – уникальная экосистема, крайне уязвимая к загрязнению морской среды. Ветви атлантических течений приносят мусор, делая территорию "тупиком" для отходов. Из-за уменьшения ледяного покрова, открытия Северного морского пути, роста промышленного судоходства и рыболовства, а также расширения туристической деятельности Арктика становится зоной повышенного антропологического влияния, рассказали специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ).В ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) исследователи, изучая загрязнение Арктики, установили, как в регионе накапливается морской мусор. По словам исследователей, впервые были получены данные, что мусорное пятно в Западной Арктике формируется не в самом море.&quot;В рамках экспедиций &quot;Арктический плавучий университет&quot; 2021-2023 гг. мы доказали, что в Арктике, в отличие от других известных мусорных участков мирового океана, отходы не скапливаются на поверхности воды, а выносятся на побережье островов: прежде всего, архипелага Новая Земля и Земля Франца Иосифа&quot;, – сообщил руководитель экспедиции, директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.Ученые отметили, что чаще всего накапливаемый мусор имеет небольшой размер – до 50 см, но море также выбрасывает и крупные предметы рыболовства: буи, ящики, рыболовные сети и другие."Впервые для Арктического региона проведена оценка скорости накопления морского мусора на побережьях архипелага Новая Земля за 3 года: установлено, что несмотря на ежегодные уборки, он активно накапливается. Так, после полной очистки контрольных полигонов в 2021 г. в последующие годы – в 2022 и 2023 гг. – наблюдалось значительное накопление нового выброшенного морем мусора (до 70-80% от значений 2021 года)", – отметила заведующая лабораторией ПластикЛаб РГГМУ Александра Ершова.Исследователи САФУ подчеркнули, что несмотря на то, что пластик является самым распространенным материалом, отходы из стекла и металла все чаще находят на пляжах. Вероятно, это связано с увеличивающейся штормовой активностью моря, которая может быть обусловлена изменением климата в Арктике.В ходе экспедиции ученые выяснили, что основным источником загрязнений на побережьях архипелага Новая Земля являются суда разных стран (Россия, Норвегия, Дания, Великобритания, Германия, Исландия), ведущие активный рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, а также грузовые корабли, проходящие по Северному морскому пути. Это свидетельствует о регулярном нарушении требований международной Конвенции МАРПОЛ о запрете сброса пластикового мусора в океан.В 2023 году для изучения экологии Арктики специалисты впервые применили беспилотные дроны. Они оценили достоинства и недостатки нового способа: использование БПЛА позволяет рассмотреть больший охват побережья, но с его помощью невозможно идентифицировать происхождение и тип мелкого мусора. По мнению ученых, в будущем этот перспективный метод поможет мониторингу засорения пластиком труднодоступных районов Арктики.
https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, арктика, новая земля, северный (арктический) федеральный университет, экология
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Арктика, Новая Земля, Северный (Арктический) федеральный университет, Экология

Мусорные штормы. Ученые установили, как загрязняется Арктика

© Фото : Максим Курапов Арктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Максим Курапов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые САФУ вместе с коллегами из РГГМУ в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) установили особенности загрязнения Арктики морским мусором, сообщили в пресс-службе вуза. Специалисты доказали, что, в отличие от других загрязненных участков Мирового океана, в высокоширотной Арктике мусор выносится на берег силами прибоя, а не скапливается на водной поверхности.
Арктика – уникальная экосистема, крайне уязвимая к загрязнению морской среды. Ветви атлантических течений приносят мусор, делая территорию "тупиком" для отходов. Из-за уменьшения ледяного покрова, открытия Северного морского пути, роста промышленного судоходства и рыболовства, а также расширения туристической деятельности Арктика становится зоной повышенного антропологического влияния, рассказали специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ).
В ходе экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ) исследователи, изучая загрязнение Арктики, установили, как в регионе накапливается морской мусор. По словам исследователей, впервые были получены данные, что мусорное пятно в Западной Арктике формируется не в самом море.
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"В рамках экспедиций "Арктический плавучий университет" 2021-2023 гг. мы доказали, что в Арктике, в отличие от других известных мусорных участков мирового океана, отходы не скапливаются на поверхности воды, а выносятся на побережье островов: прежде всего, архипелага Новая Земля и Земля Франца Иосифа", – сообщил руководитель экспедиции, директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.

Ученые отметили, что чаще всего накапливаемый мусор имеет небольшой размер – до 50 см, но море также выбрасывает и крупные предметы рыболовства: буи, ящики, рыболовные сети и другие.
"Впервые для Арктического региона проведена оценка скорости накопления морского мусора на побережьях архипелага Новая Земля за 3 года: установлено, что несмотря на ежегодные уборки, он активно накапливается. Так, после полной очистки контрольных полигонов в 2021 г. в последующие годы – в 2022 и 2023 гг. – наблюдалось значительное накопление нового выброшенного морем мусора (до 70-80% от значений 2021 года)", – отметила заведующая лабораторией ПластикЛаб РГГМУ Александра Ершова.
© Анна Трофимова/САФУАлександра Ершова, руководитель научных работ по изучению морского мусора, доцент РГГМУ
Александра Ершова, руководитель научных работ по изучению морского мусора, доцент РГГМУ
Александра Ершова, руководитель научных работ по изучению морского мусора, доцент РГГМУ
© Анна Трофимова/САФУ
1 из 3
© Анна Трофимова/САФУЕкатерина Воротниченко (РГГМУ) проводит сбор морского мусора на берегу п. Варнек, о. Вайгач
Екатерина Воротниченко (РГГМУ) проводит сбор морского мусора на берегу п. Варнек, о. Вайгач
Екатерина Воротниченко (РГГМУ) проводит сбор морского мусора на берегу п. Варнек, о. Вайгач
© Анна Трофимова/САФУ
2 из 3
© Анна Трофимова/САФУЭкспедиционный отряд "Арктический плавучий университет-2023", м. Желания, Новая земля
Экспедиционный отряд Арктический плавучий университет-2023, м. Желания, Новая земля
Экспедиционный отряд "Арктический плавучий университет-2023", м. Желания, Новая земля
© Анна Трофимова/САФУ
3 из 3
Александра Ершова, руководитель научных работ по изучению морского мусора, доцент РГГМУ
© Анна Трофимова/САФУ
1 из 3
Екатерина Воротниченко (РГГМУ) проводит сбор морского мусора на берегу п. Варнек, о. Вайгач
© Анна Трофимова/САФУ
2 из 3
Экспедиционный отряд "Арктический плавучий университет-2023", м. Желания, Новая земля
© Анна Трофимова/САФУ
3 из 3
Исследователи САФУ подчеркнули, что несмотря на то, что пластик является самым распространенным материалом, отходы из стекла и металла все чаще находят на пляжах. Вероятно, это связано с увеличивающейся штормовой активностью моря, которая может быть обусловлена изменением климата в Арктике.
В ходе экспедиции ученые выяснили, что основным источником загрязнений на побережьях архипелага Новая Земля являются суда разных стран (Россия, Норвегия, Дания, Великобритания, Германия, Исландия), ведущие активный рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, а также грузовые корабли, проходящие по Северному морскому пути. Это свидетельствует о регулярном нарушении требований международной Конвенции МАРПОЛ о запрете сброса пластикового мусора в океан.
В 2023 году для изучения экологии Арктики специалисты впервые применили беспилотные дроны. Они оценили достоинства и недостатки нового способа: использование БПЛА позволяет рассмотреть больший охват побережья, но с его помощью невозможно идентифицировать происхождение и тип мелкого мусора. По мнению ученых, в будущем этот перспективный метод поможет мониторингу засорения пластиком труднодоступных районов Арктики.
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