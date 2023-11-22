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Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими - РИА Новости, 22.11.2023
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Наука
 
09:00 22.11.2023 (обновлено: 13:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/nauka-1910631288.html
Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими
Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими - РИА Новости, 22.11.2023
Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими
Механизм воздействия испарений е-жидкости для электронных сигарет на легкие млекопитающих изучили ученые СГУ совместно с коллегами из ТГУ. По словам... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:00
2023-11-22T13:12
наука
наука
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экология в россии
навигатор абитуриента
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Механизм воздействия испарений е-жидкости для электронных сигарет на легкие млекопитающих изучили ученые СГУ совместно с коллегами из ТГУ. По словам исследователей, выявленные эффекты подтвердили возможность медицинского использования вейпов на основе глицерина и пропиленгликоля для повышения контраста оптического изображения легочной ткани. Результаты представлены в Diagnostics.Как объяснили в университете, для проведения опытов на лабораторных крысах использовалась камера "пассивного вейпинга", где животные вынужденно дышали смесями пропиленгликоля и глицерина."При однократном сеансе вдыхания паров е-жидкости происходят временные и обратимые изменения структуры тканей легких, которые оптически становятся более прозрачными", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники Института физики Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Янина.Она объяснила, что гистологическое исследование (рассечение тканей на тонкие слои) образцов выявило участки эмфизематозного расширения альвеол, утолщения альвеолярных перегородок и плазмо-пропитывания. При этом увеличение плотности упаковки структуры легочной ткани обеспечило более высокий контраст изображений оптической когерентной томографии по сравнению с ее естественным состоянием."Разработанные протоколы оптического просветления с использованием паров е-жидкости могут быть применены в будущем для исследований легких методами эндоскопической оптической когерентной томографии и других методов эндоскопической оптической спектроскопии и визуализации", – сообщил член-корреспондент РАН, директор научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.В университете подчеркнули, что на данный момент долговременные последствия вдыхания паров е-жидкости, состоящей из глицерина и пропиленгликоля в разных пропорциях, не исследованы достаточно полно, поэтому установить вред здоровью от такого способа курения пока затруднительно. Однако абсолютно ясно, что если однократное использование курительной смеси ведет к обратимым изменениям оптических и соответственно структурных изменений, то для многолетнего вейпирования следует ожидать необратимых патологических изменений легочной ткани.Работа выполнена в составе межуниверситетского исследовательского коллектива совместно с учеными Томского государственного университета.В дальнейшем научный коллектив намерен изучить пролонгированное влияние вдыхания паров жидкости электронных сигарет с расширением приборной базы. Направление входит в стратегический проект СГУ "Технологии персонализированной медицины" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230807/nauka-1888133211.html
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наука, университетская наука, россия, российская академия наук, экология в россии, навигатор абитуриента, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , здоровье, здоровье - общество, медицина, томский государственный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российская академия наук, Экология в России, Навигатор абитуриента, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Здоровье, Здоровье - Общество, Медицина, Томский государственный университет

Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими

© iStock.com / da-kukМРТ легких
МРТ легких - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / da-kuk
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Механизм воздействия испарений е-жидкости для электронных сигарет на легкие млекопитающих изучили ученые СГУ совместно с коллегами из ТГУ. По словам исследователей, выявленные эффекты подтвердили возможность медицинского использования вейпов на основе глицерина и пропиленгликоля для повышения контраста оптического изображения легочной ткани. Результаты представлены в Diagnostics.
Как объяснили в университете, для проведения опытов на лабораторных крысах использовалась камера "пассивного вейпинга", где животные вынужденно дышали смесями пропиленгликоля и глицерина.
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоПодопытные крысы в лаборатории СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Подопытные крысы в лаборатории СГУ имени Н.Г. Чернышевского - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Подопытные крысы в лаборатории СГУ имени Н.Г. Чернышевского
«
"При однократном сеансе вдыхания паров е-жидкости происходят временные и обратимые изменения структуры тканей легких, которые оптически становятся более прозрачными", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники Института физики Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Янина.
Она объяснила, что гистологическое исследование (рассечение тканей на тонкие слои) образцов выявило участки эмфизематозного расширения альвеол, утолщения альвеолярных перегородок и плазмо-пропитывания. При этом увеличение плотности упаковки структуры легочной ткани обеспечило более высокий контраст изображений оптической когерентной томографии по сравнению с ее естественным состоянием.
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"Разработанные протоколы оптического просветления с использованием паров е-жидкости могут быть применены в будущем для исследований легких методами эндоскопической оптической когерентной томографии и других методов эндоскопической оптической спектроскопии и визуализации", – сообщил член-корреспондент РАН, директор научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.
В университете подчеркнули, что на данный момент долговременные последствия вдыхания паров е-жидкости, состоящей из глицерина и пропиленгликоля в разных пропорциях, не исследованы достаточно полно, поэтому установить вред здоровью от такого способа курения пока затруднительно. Однако абсолютно ясно, что если однократное использование курительной смеси ведет к обратимым изменениям оптических и соответственно структурных изменений, то для многолетнего вейпирования следует ожидать необратимых патологических изменений легочной ткани.
Работа выполнена в составе межуниверситетского исследовательского коллектива совместно с учеными Томского государственного университета.
В дальнейшем научный коллектив намерен изучить пролонгированное влияние вдыхания паров жидкости электронных сигарет с расширением приборной базы. Направление входит в стратегический проект СГУ "Технологии персонализированной медицины" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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