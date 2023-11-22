https://ria.ru/20231122/nauka-1910631288.html

Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими

Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими - РИА Новости, 22.11.2023

Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими

Механизм воздействия испарений е-жидкости для электронных сигарет на легкие млекопитающих изучили ученые СГУ совместно с коллегами из ТГУ. По словам... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

2023-11-22T13:12

наука

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экология в россии

навигатор абитуриента

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Механизм воздействия испарений е-жидкости для электронных сигарет на легкие млекопитающих изучили ученые СГУ совместно с коллегами из ТГУ. По словам исследователей, выявленные эффекты подтвердили возможность медицинского использования вейпов на основе глицерина и пропиленгликоля для повышения контраста оптического изображения легочной ткани. Результаты представлены в Diagnostics.Как объяснили в университете, для проведения опытов на лабораторных крысах использовалась камера "пассивного вейпинга", где животные вынужденно дышали смесями пропиленгликоля и глицерина."При однократном сеансе вдыхания паров е-жидкости происходят временные и обратимые изменения структуры тканей легких, которые оптически становятся более прозрачными", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники Института физики Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Янина.Она объяснила, что гистологическое исследование (рассечение тканей на тонкие слои) образцов выявило участки эмфизематозного расширения альвеол, утолщения альвеолярных перегородок и плазмо-пропитывания. При этом увеличение плотности упаковки структуры легочной ткани обеспечило более высокий контраст изображений оптической когерентной томографии по сравнению с ее естественным состоянием."Разработанные протоколы оптического просветления с использованием паров е-жидкости могут быть применены в будущем для исследований легких методами эндоскопической оптической когерентной томографии и других методов эндоскопической оптической спектроскопии и визуализации", – сообщил член-корреспондент РАН, директор научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.В университете подчеркнули, что на данный момент долговременные последствия вдыхания паров е-жидкости, состоящей из глицерина и пропиленгликоля в разных пропорциях, не исследованы достаточно полно, поэтому установить вред здоровью от такого способа курения пока затруднительно. Однако абсолютно ясно, что если однократное использование курительной смеси ведет к обратимым изменениям оптических и соответственно структурных изменений, то для многолетнего вейпирования следует ожидать необратимых патологических изменений легочной ткани.Работа выполнена в составе межуниверситетского исследовательского коллектива совместно с учеными Томского государственного университета.В дальнейшем научный коллектив намерен изучить пролонгированное влияние вдыхания паров жидкости электронных сигарет с расширением приборной базы. Направление входит в стратегический проект СГУ "Технологии персонализированной медицины" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230807/nauka-1888133211.html

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