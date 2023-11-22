https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html

В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками

В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками - РИА Новости, 22.11.2023

В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками

Три мешка с наркотиками обнаружили под опорой линии электропередач (ЛЭП) в Ленобласти, хозяин "клада" был задержан с поличным, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:44

2023-11-22T17:44

2023-11-22T17:44

происшествия

ленинградская область

гатчинский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Три мешка с наркотиками обнаружили под опорой линии электропередач (ЛЭП) в Ленобласти, хозяин "клада" был задержан с поличным, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, работающий электриком, с сообщением о том, что при проведении электромонтажных работ в районе деревни Мыза Гатчинского района Ленинградской области под опорой ЛЭП были обнаружены три мешка, предположительно с наркотиками. Как выяснили полицейские, в двух мешках находилось неизвестное вещество зеленого цвета и еще один мешок с белым веществом. Масса находки составила свыше 40 кг. Оперативниками было принято решение устроить засаду на месте схрона. "На следующий день предположительный хозяин "клада" был задержан с поличным. Им оказался 48-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Московском районе Петербурга", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Добавляется, что мешки изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что их содержимое является наркотиком растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 (попытка незнакомого сбыта, хранения, пересылки наркотических средств в крупном размере) УК РФ.

https://ria.ru/20231122/sud-1911128445.html

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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург