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В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками - РИА Новости, 22.11.2023
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17:44 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html
В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками
В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками - РИА Новости, 22.11.2023
В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками
Три мешка с наркотиками обнаружили под опорой линии электропередач (ЛЭП) в Ленобласти, хозяин "клада" был задержан с поличным, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:44
2023-11-22T17:44
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Три мешка с наркотиками обнаружили под опорой линии электропередач (ЛЭП) в Ленобласти, хозяин "клада" был задержан с поличным, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, работающий электриком, с сообщением о том, что при проведении электромонтажных работ в районе деревни Мыза Гатчинского района Ленинградской области под опорой ЛЭП были обнаружены три мешка, предположительно с наркотиками. Как выяснили полицейские, в двух мешках находилось неизвестное вещество зеленого цвета и еще один мешок с белым веществом. Масса находки составила свыше 40 кг. Оперативниками было принято решение устроить засаду на месте схрона. "На следующий день предположительный хозяин "клада" был задержан с поличным. Им оказался 48-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Московском районе Петербурга", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Добавляется, что мешки изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что их содержимое является наркотиком растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 (попытка незнакомого сбыта, хранения, пересылки наркотических средств в крупном размере) УК РФ.
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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Санкт-Петербург
В Ленинградской области под опорой ЛЭП нашли три мешка с наркотиками

В Ленинградской области нашли три мешка с наркотиками, подозреваемого задержали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Три мешка с наркотиками обнаружили под опорой линии электропередач (ЛЭП) в Ленобласти, хозяин "клада" был задержан с поличным, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, работающий электриком, с сообщением о том, что при проведении электромонтажных работ в районе деревни Мыза Гатчинского района Ленинградской области под опорой ЛЭП были обнаружены три мешка, предположительно с наркотиками. Как выяснили полицейские, в двух мешках находилось неизвестное вещество зеленого цвета и еще один мешок с белым веществом. Масса находки составила свыше 40 кг. Оперативниками было принято решение устроить засаду на месте схрона.
"На следующий день предположительный хозяин "клада" был задержан с поличным. Им оказался 48-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Московском районе Петербурга", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Добавляется, что мешки изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что их содержимое является наркотиком растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 (попытка незнакомого сбыта, хранения, пересылки наркотических средств в крупном размере) УК РФ.
Юрист - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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