https://ria.ru/20231122/mrot-1911049642.html
Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента
Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента - РИА Новости, 22.11.2023
Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:11
2023-11-22T14:11
2023-11-22T14:13
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей.Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) - 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений -126,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, экономика, мрот
Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, МРОТ
Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ на 18,5 процента до 19 242 рублей