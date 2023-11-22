https://ria.ru/20231122/mrot-1911049642.html

Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента

Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента - РИА Новости, 22.11.2023

Сенаторы одобрили повышение МРОТ на 18,5 процента

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:11

2023-11-22T14:11

2023-11-22T14:13

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей.Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) - 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений -126,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, россия, экономика, мрот