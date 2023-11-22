https://ria.ru/20231122/mishustin-1910997618.html
Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ
Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минтруду ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:01
2023-11-22T11:01
2023-11-22T11:02
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российская академия наук
технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минтруду ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. “Минэку и Минтруду поручено ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, в том числе его влияния на состояние рынка труда”, - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ. Кроме того, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минцифры и РАН совместно с профильными исследовательскими центрами поручено до 1 марта 2024 года сформировать подходы по определению приоритетных направлений научных исследований в области ИИ и механизмов их поддержки.
https://ria.ru/20231121/ii-1910841306.html
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россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российская академия наук, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российская академия наук, Технологии
Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ
Премьер Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ