https://ria.ru/20231122/mishustin-1910997618.html

Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ

Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ - РИА Новости, 22.11.2023

Мишустин поручил ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минтруду ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:01

2023-11-22T11:01

2023-11-22T11:02

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российская академия наук

технологии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минтруду ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. “Минэку и Минтруду поручено ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, в том числе его влияния на состояние рынка труда”, - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ. Кроме того, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минцифры и РАН совместно с профильными исследовательскими центрами поручено до 1 марта 2024 года сформировать подходы по определению приоритетных направлений научных исследований в области ИИ и механизмов их поддержки.

https://ria.ru/20231121/ii-1910841306.html

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россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российская академия наук, технологии