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МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном - РИА Новости, 22.11.2023
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16:01 22.11.2023 (обновлено: 16:18 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mid-1911092819.html
МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном
МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном - РИА Новости, 22.11.2023
МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном
МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:01
2023-11-22T16:18
в мире
россия
сеул
пхеньян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что это соглашение "играет важную роль в поддержании стабильности, в недопущении вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии"."Все это, конечно, чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт. Подобные шаги южнокорейской стороны не могут не вызывать сожаления. Обостряющаяся напряженность вокруг полуострова является прямым следствием агрессивной военной активности США и их союзников", - заявила Захарова.Что касается России, то она выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова, заверила представитель МИД РФ."Обвинения, которые были предъявлены нам - они предъявляются регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР - не имеют под собой никаких доказательств. Они все идут в излюбленной западной манере с пометкой "хайли лайкли" (весьма вероятно - ред). Вместо доказательств используется формула некой вероятности", - заверила Захарова.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html
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в мире, россия, сеул, пхеньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, мария захарова, оон, космос - риа наука
В мире, Россия, Сеул, Пхеньян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Япония, Мария Захарова, ООН, Космос - РИА Наука
МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном

В МИД России оценили приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что это соглашение "играет важную роль в поддержании стабильности, в недопущении вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии".
"Все это, конечно, чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт. Подобные шаги южнокорейской стороны не могут не вызывать сожаления. Обостряющаяся напряженность вокруг полуострова является прямым следствием агрессивной военной активности США и их союзников", - заявила Захарова.
Что касается России, то она выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова, заверила представитель МИД РФ.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Обвинения, которые были предъявлены нам - они предъявляются регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР - не имеют под собой никаких доказательств. Они все идут в излюбленной западной манере с пометкой "хайли лайкли" (весьма вероятно - ред). Вместо доказательств используется формула некой вероятности", - заверила Захарова.
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
 
В миреРоссияСеулПхеньянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияМария ЗахароваООНКосмос - РИА Наука
 
 
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