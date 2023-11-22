https://ria.ru/20231122/mid-1911092819.html

МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном

МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном - РИА Новости, 22.11.2023

МИД России оценил приостановку Сеулом военного договора с Пхеньяном

МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:01

2023-11-22T16:01

2023-11-22T16:18

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД РФ назвал "заблаговременно анонсированным" запуск КНДР ракеты со спутником, а ответная приостановка Сеулом военного договора с Пхеньяном грозит эскалацией ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что это соглашение "играет важную роль в поддержании стабильности, в недопущении вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии"."Все это, конечно, чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт. Подобные шаги южнокорейской стороны не могут не вызывать сожаления. Обостряющаяся напряженность вокруг полуострова является прямым следствием агрессивной военной активности США и их союзников", - заявила Захарова.Что касается России, то она выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова, заверила представитель МИД РФ."Обвинения, которые были предъявлены нам - они предъявляются регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР - не имеют под собой никаких доказательств. Они все идут в излюбленной западной манере с пометкой "хайли лайкли" (весьма вероятно - ред). Вместо доказательств используется формула некой вероятности", - заверила Захарова.Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск) во вторник. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации было снято. Япония объявила, что зафиксировала отделение двух ступеней ракеты вне исключительной экономической зоны Японии. Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html

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