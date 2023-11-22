Рейтинг@Mail.ru
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 22.11.2023 (обновлено: 16:50 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2023
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова
Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:18
2023-11-22T16:50
в мире
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ереван
мария захарова
армен григорян
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя заявления в Армении о том, что Ереван не намерен менять свой внешнеполитический вектор, а также передачу Францией военной техники стране.Дипломат обратила внимание на высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который заявил, что Армения "не в курсе предложений Москвы" по мирному договору между Ереваном и Баку."Армянской стороне в сентябре, октябре, ноябре направлялись приглашения провести переговоры и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий, на которые мы до сих пор не получили внятных ответов... При этом Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин", - отметила она.Захарова подчеркнула, что действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа"."Они хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонней договоренности в угоду конъюнктурным соображениям. Никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может", - указала дипломат.Она добавила, что "безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет потерпела фиаско"."Не видеть этого нельзя. Несмотря на имеющиеся приглашения, переговоры по мирному договору до сих пор заморожены... Конечно, достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставок в Армению французских бронемашин "Бастион", - заключила дипломат.Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
https://ria.ru/20231122/odkb-1911055007.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fc1edad20cf5ab13ec23778e3382db7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ереван, мария захарова, армен григорян, александр лукашенко, евросоюз, снг, одкб
В мире, Армения, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ереван, Мария Захарова, Армен Григорян, Александр Лукашенко, Евросоюз, СНГ, ОДКБ
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова

Захарова: Ереван демонстрирует намерение переориентировать свою внешнюю политику

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя заявления в Армении о том, что Ереван не намерен менять свой внешнеполитический вектор, а также передачу Францией военной техники стране.
Дипломат обратила внимание на высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который заявил, что Армения "не в курсе предложений Москвы" по мирному договору между Ереваном и Баку.
"Армянской стороне в сентябре, октябре, ноябре направлялись приглашения провести переговоры и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий, на которые мы до сих пор не получили внятных ответов... При этом Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа".
"Они хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонней договоренности в угоду конъюнктурным соображениям. Никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может", - указала дипломат.
Она добавила, что "безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет потерпела фиаско".
"Не видеть этого нельзя. Несмотря на имеющиеся приглашения, переговоры по мирному договору до сих пор заморожены... Конечно, достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставок в Армению французских бронемашин "Бастион", - заключила дипломат.
Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ
Вчера, 14:24
 
В миреАрменияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕреванМария ЗахароваАрмен ГригорянАлександр ЛукашенкоЕвросоюзСНГОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала