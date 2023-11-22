https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html

У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова

У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2023

У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова

Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:18

2023-11-22T15:18

2023-11-22T16:50

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя заявления в Армении о том, что Ереван не намерен менять свой внешнеполитический вектор, а также передачу Францией военной техники стране.Дипломат обратила внимание на высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который заявил, что Армения "не в курсе предложений Москвы" по мирному договору между Ереваном и Баку."Армянской стороне в сентябре, октябре, ноябре направлялись приглашения провести переговоры и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий, на которые мы до сих пор не получили внятных ответов... При этом Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин", - отметила она.Захарова подчеркнула, что действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа"."Они хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонней договоренности в угоду конъюнктурным соображениям. Никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может", - указала дипломат.Она добавила, что "безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет потерпела фиаско"."Не видеть этого нельзя. Несмотря на имеющиеся приглашения, переговоры по мирному договору до сих пор заморожены... Конечно, достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставок в Армению французских бронемашин "Бастион", - заключила дипломат.Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

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в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ереван, мария захарова, армен григорян, александр лукашенко, евросоюз, снг, одкб