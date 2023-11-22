https://ria.ru/20231122/mid-1910969744.html

МИД: Россия готова работать с Финляндией по разрешению ситуации на границе

МИД: Россия готова работать с Финляндией по разрешению ситуации на границе - РИА Новости, 22.11.2023

МИД: Россия готова работать с Финляндией по разрешению ситуации на границе

Москва готова работать с Хельсинки для разрешения ситуации с беженцами на границе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:58

2023-11-22T08:58

2023-11-22T09:39

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва готова работать с Хельсинки для разрешения ситуации с беженцами на границе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу", — сообщила дипломат.Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил МИД 20 ноября.Из-за решения Хельсинки закрыть пункты пропуска на границе с Россией на КПП скапливаются беженцы их третьих стран. Так, по данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, только в очереди у КПП "Салла" стоят около 300 человек.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Четыре оставшихся расположены на севере Финляндии, и только два из них — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что власти готовят дальнейшие ограничения.МИД России выразил протест из-за закрытия КПП. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и "осознанных действиях Москвы" по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.

https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html

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в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, москва, дмитрий песков, александр грушко