МИД: Россия готова работать с Финляндией по разрешению ситуации на границе
Захарова: РФ готова к работе с Финляндией по разрешению ситуации на границе
© AFP 2023 / Lehtikuva /JUSSI NUKARIМигранты с велосипедами на международном пограничном переходе "Салла" в Финляндии
Мигранты с велосипедами на международном пограничном переходе "Салла" в Финляндии
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва готова работать с Хельсинки для разрешения ситуации с беженцами на границе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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"Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу", — сообщила дипломат.
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил МИД 20 ноября.
Из-за решения Хельсинки закрыть пункты пропуска на границе с Россией на КПП скапливаются беженцы их третьих стран. Так, по данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, только в очереди у КПП "Салла" стоят около 300 человек.
С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Четыре оставшихся расположены на севере Финляндии, и только два из них — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что власти готовят дальнейшие ограничения.
МИД России выразил протест из-за закрытия КПП. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и "осознанных действиях Москвы" по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.