https://ria.ru/20231122/granitsa-1910952670.html

В очереди на границе с Финляндией стоят около 300 человек

В очереди на границе с Финляндией стоят около 300 человек - РИА Новости, 22.11.2023

В очереди на границе с Финляндией стоят около 300 человек

Из-за невозможности пересечь границу с Финляндией в очереди у КПП "Салла" стоят около 300 человек из более чем десяти стран, сообщил губернатор Мурманской... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:20

2023-11-22T03:20

2023-11-22T09:54

россия

финляндия

мурманская область

андрей чибис

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Из-за невозможности пересечь границу с Финляндией в очереди у КПП "Салла" стоят около 300 человек из более чем десяти стран, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале."Как многие из вас уже знают, на границе с Финляндией у КПП "Салла" (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. <...> И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", — написал он.Чибис пояснил, что иностранцы не могут пересечь границу по вине Финляндии — "страна НАТО искусственно создает затор".Он также отметил, что людям, которые не могут пересечь границу, оказывают помощь."Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы размещаем их, а также установили пункты обогрева. Там люди могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чая", — добавил губернатор.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Четыре оставшихся расположены на севере Финляндии, и только два из них — "Вартиус" и "Салла" — принимают заявления об убежище. Глава МВД Мари Рантанен заявила тогда, что власти готовят дальнейшие ограничения.МИД России выразил протест из-за закрытия КПП. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и "осознанных действиях Москвы" по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20231121/ogranicheniya-1910912680.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20231121/migranty-1910770546.html

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россия, финляндия, мурманская область, андрей чибис, общество