https://ria.ru/20231122/memorial-1911179429.html
В Ленобласти выбрали лучшую концепцию развития мемориала "Дорога жизни"
В Ленобласти выбрали лучшую концепцию развития мемориала "Дорога жизни" - РИА Новости, 22.11.2023
В Ленобласти выбрали лучшую концепцию развития мемориала "Дорога жизни"
Экспертное жюри выбрало лучшую концепцию модернизации музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" из трех десятков проектов, поступивших от будущих... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:02
2023-11-22T20:02
2023-11-22T20:02
ленинградская область
памятники
музеи
архитекторы
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Экспертное жюри выбрало лучшую концепцию модернизации музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" из трех десятков проектов, поступивших от будущих архитекторов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. С инициативой модернизации "Дороги жизни", которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград с Большой землей, ранее выступили жители Ленинградской области, напомнил глава региона. После чего было объявлен конкурс, в рамках которого 30 студенческих команд архитектурных вузов и факультетов России изучили историю переправы и предложили концепции обновления мемориала. "Сегодня, в день открытия "Дороги жизни" награды получает молодежь, которая сохраняет и продолжает ее историю. Самые высокие оценки жюри получил проект Санкт-Петербургского Горного университета. Ребята предложили единую концепцию развития всей "Дороги жизни", а не только ее участка до Ладоги, удобные остановки, проект информационного центра", - рассказал Дрозденко. Победившая команда студентов четвертого курса СПбГАСУ получила право участвовать в разработке технической документации по своему проекту. "Предложим проектировщикам также сотрудничать с командами МАРХИ и СПбГАСУ: идеи оформления набережной в ленинградском стиле и освещения тоже достойны воплощения", - подытожил губернатор.
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памятники, музеи, архитекторы, александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Памятники, Музеи, Архитекторы, Александр Дрозденко, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Экспертное жюри выбрало лучшую концепцию модернизации музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" из трех десятков проектов, поступивших от будущих архитекторов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
С инициативой модернизации "Дороги жизни", которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград
с Большой землей, ранее выступили жители Ленинградской области, напомнил глава региона. После чего было объявлен конкурс, в рамках которого 30 студенческих команд архитектурных вузов и факультетов России
изучили историю переправы и предложили концепции обновления мемориала.
"Сегодня, в день открытия "Дороги жизни" награды получает молодежь, которая сохраняет и продолжает ее историю. Самые высокие оценки жюри получил проект Санкт-Петербургского Горного университета. Ребята предложили единую концепцию развития всей "Дороги жизни", а не только ее участка до Ладоги, удобные остановки, проект информационного центра", - рассказал Дрозденко.
Победившая команда студентов четвертого курса СПбГАСУ получила право участвовать в разработке технической документации по своему проекту.
"Предложим проектировщикам также сотрудничать с командами МАРХИ
и СПбГАСУ: идеи оформления набережной в ленинградском стиле и освещения тоже достойны воплощения", - подытожил губернатор.
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