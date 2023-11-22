https://ria.ru/20231122/med-1911009861.html

Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"

Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства" - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"

Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:48

2023-11-22T11:48

2023-11-22T11:52

экономика

россия

валентина матвиенко

сергей митин

евразийский экономический союз

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства". Под такой продукцией будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации. "Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" – призвала на пленарном заседании к дальнейшей работе в этой области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к одному из авторов закона - первому зампреду аграрного комитета Сергею Митину. Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября следующего года.

https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html

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экономика, россия, валентина матвиенко, сергей митин, евразийский экономический союз, совет федерации рф