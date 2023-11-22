Рейтинг@Mail.ru
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства" - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 22.11.2023 (обновлено: 11:52 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/med-1911009861.html
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства" - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"
Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:48
2023-11-22T11:52
экономика
россия
валентина матвиенко
сергей митин
евразийский экономический союз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:210:2313:1511_1920x0_80_0_0_f1957771dad3c9b7eb2fd221b91d098a.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства". Под такой продукцией будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации. "Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" – призвала на пленарном заседании к дальнейшей работе в этой области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к одному из авторов закона - первому зампреду аграрного комитета Сергею Митину. Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября следующего года.
https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:208:2313:1943_1920x0_80_0_0_3088366069664c6e49907e3bdddcf6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, валентина матвиенко, сергей митин, евразийский экономический союз, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Митин, Евразийский экономический союз, Совет Федерации РФ
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"

Совет Федерации уточнил понятие продукция пчеловодства

© Depositphotos.com / Venge.mail.uaМед в банке с диппером
Мед в банке с диппером - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Depositphotos.com / Venge.mail.ua
Мед в банке с диппером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства".
Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства". Под такой продукцией будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации.
«
"Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" – призвала на пленарном заседании к дальнейшей работе в этой области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к одному из авторов закона - первому зампреду аграрного комитета Сергею Митину.
Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября следующего года.
Мед в банке - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Россиянам рассказали, как правильно хранить мед
12 августа, 12:15
 
ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоСергей МитинЕвразийский экономический союзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала