https://ria.ru/20231122/med-1911009861.html
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства" - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"
Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:48
2023-11-22T11:48
2023-11-22T11:52
экономика
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валентина матвиенко
сергей митин
евразийский экономический союз
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об уточнении в российском законодательстве понятия "продукция пчеловодства". Документ уточняет в законе "О пчеловодстве в РФ" понятие "продукция пчеловодства". Под такой продукцией будет пониматься мед, воск и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации. "Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?" – призвала на пленарном заседании к дальнейшей работе в этой области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к одному из авторов закона - первому зампреду аграрного комитета Сергею Митину. Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами Евразийского экономического союза. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября следующего года.
https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, сергей митин, евразийский экономический союз, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Митин, Евразийский экономический союз, Совет Федерации РФ
Совфед уточнил понятие "продукция пчеловодства"
Совет Федерации уточнил понятие продукция пчеловодства