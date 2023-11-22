https://ria.ru/20231122/matvienko-1911035751.html

Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК

Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК - РИА Новости, 22.11.2023

Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее принятие закона, позволяющего частным охранным предприятиям сбивать беспилотники над объектами ТЭК. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:26

2023-11-22T13:26

2023-11-22T13:35

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее принятие закона, позволяющего частным охранным предприятиям сбивать беспилотники над объектами ТЭК. Рабочая группа по СВО 9 ноября внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. "Угроза серьезная. С использованием беспилотных аппаратов частные охранные структуры не имеют права бороться. В Госдуму внесен законопроект, который даёт им это право. Я попрошу комитет по экономике и комитет по обороне – давайте быстрее его примем. Надо обеспечивать безопасность", - сказала спикер в ходе "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По мнению законодателя, нужно действовать новыми методами, "в буденовке охранник с ружьем ничего сделать не может с учетом новых угроз".

https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html

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россия, валентина матвиенко, андрей турчак, александр новак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, происшествия