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Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК - РИА Новости, 22.11.2023
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13:26 22.11.2023 (обновлено: 13:35 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/matvienko-1911035751.html
Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК
Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК - РИА Новости, 22.11.2023
Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее принятие закона, позволяющего частным охранным предприятиям сбивать беспилотники над объектами ТЭК. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:26
2023-11-22T13:35
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее принятие закона, позволяющего частным охранным предприятиям сбивать беспилотники над объектами ТЭК. Рабочая группа по СВО 9 ноября внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. "Угроза серьезная. С использованием беспилотных аппаратов частные охранные структуры не имеют права бороться. В Госдуму внесен законопроект, который даёт им это право. Я попрошу комитет по экономике и комитет по обороне – давайте быстрее его примем. Надо обеспечивать безопасность", - сказала спикер в ходе "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По мнению законодателя, нужно действовать новыми методами, "в буденовке охранник с ружьем ничего сделать не может с учетом новых угроз".
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россия, валентина матвиенко, андрей турчак, александр новак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, происшествия
Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Александр Новак, Единая Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Происшествия
Матвиенко призвала принять закон о праве ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК

Матвиенко призвала принять закон, позволяющий ЧОП сбивать БПЛА над объектами ТЭК

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за скорейшее принятие закона, позволяющего частным охранным предприятиям сбивать беспилотники над объектами ТЭК.
Рабочая группа по СВО 9 ноября внесла в Госдуму законопроект, дающий право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотники, сообщил руководитель группы, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.
"Угроза серьезная. С использованием беспилотных аппаратов частные охранные структуры не имеют права бороться. В Госдуму внесен законопроект, который даёт им это право. Я попрошу комитет по экономике и комитет по обороне – давайте быстрее его примем. Надо обеспечивать безопасность", - сказала спикер в ходе "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
По мнению законодателя, нужно действовать новыми методами, "в буденовке охранник с ружьем ничего сделать не может с учетом новых угроз".
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РоссияВалентина МатвиенкоАндрей ТурчакАлександр НовакЕдиная РоссияГосдума РФСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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