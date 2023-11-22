https://ria.ru/20231122/lgotnaya_programma_psk-1910901039.html

КМСП: МСБ получил свыше 198 миллиардов рублей по льготной программе ПСК

КМСП: МСБ получил свыше 198 миллиардов рублей по льготной программе ПСК - РИА Новости, 22.11.2023

КМСП: МСБ получил свыше 198 миллиардов рублей по льготной программе ПСК

Более 198 миллиардов рублей получил за 10 месяцев 2023 года малый и средний бизнес по Программе стимулирования кредитования (ПСК), которую совместно реализуют... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:00

2023-11-22T10:00

2023-11-22T10:50

корпорация мсп

александр исаевич

льготы

малый бизнес

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 198 миллиардов рублей получил за 10 месяцев 2023 года малый и средний бизнес по Программе стимулирования кредитования (ПСК), которую совместно реализуют Банк России и Корпорация МСП, сообщает КМСП.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, большую часть льготных средств получили малые и средние предприятия, относящиеся к реальному сектору экономики."Абсолютным лидером по объему кредитования в рамках ПСК стали обрабатывающие производства с общей суммой 78,5 миллиарда рублей. Далее следуют торговля – 38,5 миллиарда, транспортировка и хранение – 36,2 миллиарда рублей. Замыкают первую пятерку гостиницы и общепит. В топ отраслей также вошли научно-техническая деятельность, культура и спорт, сельское хозяйство", – привели в Корпорации его слова.Среди регионов в число лидеров по итогам 10 месяцев текущего года вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На представителей МСП этих субъектов РФ пришлось 25,3 миллиарда, 13,5 миллиарда и 12,4 миллиарда рублей кредитов в рамках ПСК, соответственно. В числе ведущих регионов также Свердловская область, Татарстан, Новосибирская и Челябинская области, Пермский край, Нижегородская и Ростовская области.Программа стимулирования кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231114/msp-postavschiki-1909200085.html

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корпорация мсп, александр исаевич, льготы, малый бизнес, центральный банк рф (цб рф), экономика